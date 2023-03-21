法國上修今年經濟展望

隨著歐洲能源危機造成的衝擊消退，法國央行將今年法國的經濟成長率預測調升至0.6%，並下修通膨展望，顯示央行看好法國今年的經濟成長勢頭。

法國央行20日表示，法國2023年的國內生產毛額（GDP）預料成長0.6%，遠高於之前預估的0.3%，但與法國政府編列2023年預算所根據的1%成長目標相比，仍有一段路要走。

法國央行預估，今年的通膨率均值為5.4%，低於上次預估的6%。不過，央行將今年不計食品和能源等項目的核心通膨率預估值調升至4.3%，高於去年的3.4%。

路透表示，受法國政府監管的天然氣和電力價格在年初漲15%，接著法國食品零售商和供應商協調3月起調漲10%商品價格，而法國通膨率估計將從今年下半年開始放緩。

展望未來，隨著能源危機帶來的衝擊消退，法國央行看好經濟動能升溫，預估2024和2025年的經濟各成長1.2%和1.7%。央行並預估，明、後年的平均通膨率各為2.4%和1.9%。

法國央行預估，今年的失業率估計為7.5%，而明、後年的失業率估各達8.1%，主要反映今年成長率因素和企業生產力提升的滯後影響。

但央行指出，由於今年的成長展望是在3月初訂下，因此該展望會受近來不確定升高所影響。