瑞信大金主變大苦主 沙烏地國家銀行虧逾10億美元
瑞士信貸（Credit Suisse）最大股東沙烏地國家銀行（SNB）表示，在瑞銀（UBS）達成協議以32億美元收購瑞信後，SNB已因為這項投資虧損逾10億美元。
SNB向CNBC表示，該銀行去年11月以每股3.82瑞郎價格投資瑞信14億瑞郎（15億美元），持有瑞信9.9%股權，但根據瑞銀與瑞信間的交易條款，瑞信將僅支付瑞信股東每股0.76瑞郎，這使SNB在這筆投資上虧損了約80%。
儘管如此，SNB表示，銀行仍將維持原來的策略，「去年12月，SNB對瑞信的投資只占SNB整體資產的不到0.5%，占SNB投資組合的比重也僅1.7%。」「從資本監管的角度，這對銀行的獲利能力零影響。」「對瑞信投資的估值改變，不影響銀行的成長計畫和對今年接下來的指引。」
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