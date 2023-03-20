快訊

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

普丁逮捕令：國際戰爭罪通緝，但該如何捉拿普丁？

拆解金融未爆彈 多國央行聯手救美元

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
瑞士銀行集團同意收購對手瑞士信貸銀行，並且同意承擔540億美元損失。（臉書截圖）
瑞士銀行集團同意收購對手瑞士信貸銀行，並且同意承擔540億美元損失。（臉書截圖）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

美國銀行陸續倒閉，瑞士政府積極併購，穩住市場信心！美聯準聯合多國央行宣布，要透過提高「互換額度」的方式來增強美元流動性供應，讓民眾與企業都能順利取得融資。此外，瑞士監管機構也強制瑞士銀行集團以約32億美金的高價收購瑞士信貸，避免全球金融出現進一步動盪。

六國央行出手營救

CNN》報導，美國銀行業擠兌事件頻傳，導致數間銀行倒閉，聯準會出手提供巨額應急資金後，金融災害才沒有繼續擴張。然而，美國升息的步調未明，市場融資狀況一旦再度緊縮，銀行業恐怕還有下一波風暴。

歐盟央行行長曾加拉德指出，市場局勢持續緊張，恐使銀行業面臨龐大壓力，收緊信貸條件或調高信貸利息，導致民眾難以取得融資貸款。對此，美聯準結合加拿大、英國、日本、歐盟與瑞士等5國央行聯合祭出營救行動，促進美元在全球金融系統的流動性，保證民眾與企業能持續獲得融資。

具體而言，央行將提高「互換額度」的頻率，將操作美元的頻率從每週增加到每天。該措施允許央行以本國貨幣作為交換，向美聯儲借現金，以增加美元流動性。美聯儲強調，此一更動至少會持續到4月底。

瑞士銀行救市場信心

德國之聲》報導，在該國監管單位的壓力，瑞士銀行同意以約32億美金的價格收購陷入困境的瑞士信貸銀行，並承擔540億美元的損失。瑞士總統貝爾塞說，樂見此次收購事件，因為這能夠加強市場對瑞士金融的信心，且央行會提供巨額的流動性援助。

外傳，瑞士監管機構強迫介入此次的併購案、主要就是為了避免瑞士信貸銀行的信心危機向金融體系外溢。瑞士財政部長表示，一家對全球舉足輕重銀行破產，將對金融巿場造成無法彌補的後果。

【更多精采內容，詳見

瑞士 美國 美金

延伸閱讀

瑞銀收購瑞士信貸：金融暗雲...止血阻擋下一個「雷曼時刻」？

瑞信被紓困的代價 讓股東和部分債券投資人都成了輸家

3/20【早晨財經速解讀】聯準會暫緩縮表 本週FOMC出現變數?瑞銀併瑞信!巴菲特救市能終結銀行連環爆?

瑞銀32億美元收購瑞信 美英歐讚金融穩定同表歡迎

相關新聞

解析瑞銀收購瑞士信貸：全球金融市場恐慌能止血嗎？

「瑞士政府出手救瑞信，但全球金融市場恐慌能就此止血嗎？」瑞士信貸銀行（Credit Suisse）上週爆出財務危機，在瑞士銀行撮合下，瑞士最大銀行瑞銀集團（UBS）於3月19日公告同意以32.6億美元收購瑞信，並承擔瑞信54億美元的投資損失——瑞信在全球金融系統穩定中扮演要角，瑞士政府為免瑞信倒閉而造成禍及全球的嚴重金融波動，提供了96億美元的損失擔保以及1,080億美元的流動性支援予瑞銀，務求趕在週一亞洲市場率先開盤前完成交易。然而，收購案的完成，足以安撫市場的強烈不安嗎？自3月10日美國SVB倒閉以來，恐慌隨之蔓延——全球投資人正在心焦詢問：下一個「雷曼時刻」，會不會即將到來？

巴菲特大權在握 能代表波克夏快速談成交易救銀行

巴隆周刊（Barron’s）根據波克夏周五晚公布的委託書報導，高齡92歲的波克夏執行長巴菲特仍然大權在握。事實上，他可能...

高利率時代 為何Alphabet和Meta堪稱美股投資首選？

美國利率居高不下，美股投資人的操作策略也應隨之調整，今後聚焦「低債負」公司的股票，或許是明智的選擇。

蝦皮創辦人向員工喊話：最糟時刻已過去

蝦皮母公司冬海集團（Sea）創辦人李小冬表示，已做出一項實現長期獲利所需的改變，並向目睹冬海過去數月大裁員的在職員工保證...

比特幣漲聲再起 一度衝破2.8萬美元大關

由於銀行業動盪，促使部分投資人轉向數位資產，比特幣上週以4年來最佳表現收盤，昨天一度突破2萬8000美元大關，今天仍徘徊...

不懼印尼電商裁員 台商打造24小時直播室增流量

去年獲金舶獎肯定的台商劉仕豪6年前在印尼創業，代理台灣品牌，他不懼印尼電商近來大規模裁員，斥資百萬打造網路直播室。他認為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦