拆解金融未爆彈 多國央行聯手救美元

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

美國銀行陸續倒閉，瑞士政府積極併購，穩住市場信心！美聯準聯合多國央行宣布，要透過提高「互換額度」的方式來增強美元流動性供應，讓民眾與企業都能順利取得融資。此外，瑞士監管機構也強制瑞士銀行集團以約32億美金的高價收購瑞士信貸，避免全球金融出現進一步動盪。

六國央行出手營救

《CNN》報導，美國銀行業擠兌事件頻傳，導致數間銀行倒閉，聯準會出手提供巨額應急資金後，金融災害才沒有繼續擴張。然而，美國升息的步調未明，市場融資狀況一旦再度緊縮，銀行業恐怕還有下一波風暴。

歐盟央行行長曾加拉德指出，市場局勢持續緊張，恐使銀行業面臨龐大壓力，收緊信貸條件或調高信貸利息，導致民眾難以取得融資貸款。對此，美聯準結合加拿大、英國、日本、歐盟與瑞士等5國央行聯合祭出營救行動，促進美元在全球金融系統的流動性，保證民眾與企業能持續獲得融資。

具體而言，央行將提高「互換額度」的頻率，將操作美元的頻率從每週增加到每天。該措施允許央行以本國貨幣作為交換，向美聯儲借現金，以增加美元流動性。美聯儲強調，此一更動至少會持續到4月底。

瑞士銀行救市場信心

《德國之聲》報導，在該國監管單位的壓力，瑞士銀行同意以約32億美金的價格收購陷入困境的瑞士信貸銀行，並承擔540億美元的損失。瑞士總統貝爾塞說，樂見此次收購事件，因為這能夠加強市場對瑞士金融的信心，且央行會提供巨額的流動性援助。

外傳，瑞士監管機構強迫介入此次的併購案、主要就是為了避免瑞士信貸銀行的信心危機向金融體系外溢。瑞士財政部長表示，一家對全球舉足輕重銀行破產，將對金融巿場造成無法彌補的後果。

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