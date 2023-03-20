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壁紙效應蔓延 亞洲銀行AT1債券創紀錄大跌

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
瑞士信貸集團（Credit Suisse） 規模約170億美元的AT1債券將被完全減記。路透
瑞士信貸集團（Credit Suisse） 規模約170億美元的AT1債券將被完全減記。路透

在瑞信規模約170億美元的AT1債券將被完全減記，等同慘淪壁紙後，一些亞洲銀行的AT1債券今天（20日）早上也出現創紀錄下跌走勢。

香港東亞銀行（Bank of East Asia）票面利率為5.825%的永續美元債價格下跌8.6美分至79.7美分，根據彭博資訊的資料，如果今天維持這樣的走勢，勢必將寫下創紀錄跌勢。

泰國第四大銀行開泰銀行（Kasikornbank）票面利率為4%的永續債價格下跌4.3美分至79.8美分，也邁向歷來最大跌勢。

星展集團控股公司（DBS Group Holdings）票面利率3.3%的永續債價格下跌2.5美分至90.4美分，將創下三年來最大跌勢。根據信用交易人員的說法，平均來說，所有亞洲銀行業者的AT1美元債下跌至少1美分。

AT1債券是在全球金融危機之後被創造出來，用來在危機時期確保損失是由投資人承擔，而非靠納稅人來紓困銀行。

雪梨Kapstream Capital投資組合經理人克里斯多（Pauline Chrystal）表示：「許多投資人希望降低對銀行業的曝險，如果他們不能賣掉體質較弱的銀行曝險部位，下一步將是賣掉仍有流動性、次差的資產。風險較高的證券將承受更多賣壓、等級較低的發行者亦然。」

資產 香港 大銀行

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