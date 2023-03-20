市場憂慮會出現更多風暴

巴隆金融周刊（Barron's）報導，上周股市隨著一系列的銀行爆雷事件與當局救助方案而暴漲暴跌，反映投資人的信心危機，但主要央行為了對抗高通膨，不太可能停止升息腳步，市場的憂慮還沒結束，還會出現更多風暴。

投資人對銀行業者的信心危機，不只是擔心銀行承擔存款外流的能力，也在憂慮股市與經濟的前景，更憂心監管當局的各項干預措施都只是針對個別問題的一次性救急方案，這個問題可能沒有快速而容易的解方。

摩根大通策略師柯蘭諾維奇指出，許多套利交易目前都面臨壓力，但當局不可能完全提供流動性支應。私募股權和創投的商業模式也因低利融資環境而受惠，現在可能也遭遇壓力，就連信用卡和車貸都還沒完全調整到更高利率的環境，承辦相關貸款的銀行可能很脆弱。

在經濟趨緩與融資成本上升時，所有這些顯性或隱性的套利交易都面臨結清的壓力，這些平倉行動也會造成金融市場混亂。

然而，最新通膨和經濟數據都顯示美歐央行不會停下升息腳步，巴隆周刊指出，最好預期市場風暴還會持續。