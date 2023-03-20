美找巴菲特投資地區銀行

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

知情人士透露，在美國銀行業動盪之際，美國政府高階官員過去一周曾與有「股神」之稱的波克夏公司執行長巴菲特多次會談，聚焦於由巴菲特以某種方式投資地區銀行的可能性，巴菲特也提供當局對於當前動盪的建議與指引。

彭博資訊引述報導，拜登政府團隊過去一周多次與巴菲特談話。路透引述消息人士指出，巴菲特曾與拜登政府高階官員討論當前的銀行危機。波克夏和美國白宮均未立刻回應彭博記者的置評請求，美國財政部則拒絕評論。

巴菲特曾多次救助陷入危機的銀行，運用他「股神」的地位和財務實力，恢復外界對陷困業者的信心。例如，美銀在2011年因次級房貸相關虧損而股價暴跌後，獲得巴菲特注資；2008年雷曼兄弟垮台後，巴菲特也拋給高盛50億美元的救命索。

在矽谷銀行倒閉引爆美國地區銀行風暴後，美國監管機關上周宣布緊急措施以安撫存戶，承諾全額擔保倒閉銀行的存款，但投資人仍擔心問題蔓延，地區銀行股價在上周持續走跌。

拜登政府擔心這場危機會引發政治反彈，已統籌無須直接動用納稅人資金的流動性支持措施，包括聯準會（Fed）的行動。美國大銀行16日主動向第一共和銀行注資300億美元。若巴菲特或其他人出手投資，等於延續這種作法，試圖在政府未直接紓困的情況下遏阻危機。

巴菲特 美國

延伸閱讀

銀行危機有解？ 傳巴菲特多次與美政府會談

衛報：「為逃兵役」到美國的俄羅斯人 被拜登政府悄悄遣返回國

「要搞定大尾的」台灣巴菲特吸金入獄疑買通獄方 超狂內容曝

65年來沒搬過家…如今漲幅超過3倍！巴菲特買早餐只有3選擇 絕不超過這價格

相關新聞

瑞士考慮把瑞信收歸國有

為遏止歐美金融業的信心危機，歐美金融監管機關上周末「加班」，安排由瑞士銀行（UBS）併購陷入困頓的瑞士信貸（Credit...

金融震盪 大型科技股翻紅

在矽谷銀行、Signature銀行相繼倒閉引發金融市場動盪之際，投資人通常會改抱公用事業、必要消費品、醫療保健類股，作為...

新興亞洲資產 展現韌性

歐美銀行業相繼爆雷並在歐美股市引發全面性賣壓，但新興市場的資產並未受到波及，展現出韌性，因為投資人的資金湧入新興市場避風...

救銀行 美歐政府加速推進

歐、美金融業及金融監理機關周末仍忙於處理銀行危機。瑞士銀行（ＵＢＳ）購併瑞士信貸銀行（ＣＳ）案周末加速進行；兩家銀行正加...

美債殖利率挫 催動股漲

矽谷銀行和Signature銀行相繼倒閉，促使投資人押注聯準會（Fed）可能放慢升息步調，以免加重金融體系的壓力，美國公...

日韓擬重啟科技合作

韓聯社引述政府高級官員報導，繼上周南韓總統尹錫悅與日本首相岸田文雄舉行峰會，象徵雙方關係解凍之後，南韓將開始準備恢復與日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦