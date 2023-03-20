學者預測 Fed本周升息1碼

多數經濟學家預期，儘管近來美國金融類股動盪，聯準會（Fed）本周仍將升息1碼，且將繼續升息，不會因為銀行倒閉事件就停止緊縮，今年利率高峰預估將落在5.5%~6%之間，比目前水準至少再上升4碼。

彭博資訊、路透及英國金融時報（FT）訪調經濟學者的結果都顯示，Fed在台北時間23日凌晨3時公布決策時，預料將升息1碼，提高聯邦資金利率區間到4.75%~5%。值得注意的是，FT的調查是和芝加哥大學布斯商學院在15-17日、也就是美國當局宣布支持金融體系緊急措施的幾天後，合作訪調43位學院派著名經濟學者。

Fed也將發布最新經濟預測、以及反映決策官員預估利率落點的利率點狀圖。FT調查顯示，49%的受訪者預測今年頂峰利率將介於5.5%~6%，近70%認為今年內利率仍將維持在5.5%以上。

好幾位Fed官員已強調Fed的雙重職責是物價穩定和充分就業，而非金融穩定，而Fed在10日推出的緊急放款機制已是捍衛金融穩定的第一道防線。

彭博經濟學者指出，Fed也可能暫停升息以評估情勢，如此將搭配鷹派的利率點狀圖，暗示暫停升息只是權宜之策，動盪平息後可能擴大升息，但這可能會讓投資人擔心金融情勢比目前看到的還糟，才會迫使Fed暫停升息，或讓市場認為Fed重視金融穩定甚於對抗通膨，從而預期Fed在經濟減弱時政策就會轉向，提高Fed抗通膨的難度。

經濟學者預測的升息路徑，遠比聯邦資金利率期貨市場的預測激進得多。市場認為Fed關切金融穩定，只會再升息1碼便結束緊縮周期，即頂峰利率將低於5%，還押注今年內就會降息。

FT訪調的多數學者預測，今年底時個人消費支出（PCE）核心平減指數年升幅仍高達3.8%，高於去年12月預估的3.5%，仍遠高於Fed的2%目標。近40%的受訪者甚至預測，到明年底時，PCE通膨指標「有些」或「非常」可能仍超過3%。

略超過50%受訪者預期今年經濟會正式陷入衰退，多數認為會發生在第3、或第4季，但衰退將會很淺。

對於矽谷銀行倒閉，約半數受訪者表示這使他們對今年底利率預估下修1碼。