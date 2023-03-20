美未延長開發中國家關稅優惠

由於美國遲未更新和開發中國家之間的貿易協議，意味著來自100多國的產品將面臨關稅，促使在2019年因美中貿易戰而把生產遷到東南亞的部分美國製造商，正把生產業務遷回中國大陸。

華爾街日報報導，美國為了開發中國家所安排的普遍化優惠關稅措施（普惠措施，GSP），已實施40多年，但這項措施已在2020年12月到期，這意味著上百個國家從旅行袋、珠寶、汽車零件到照明設備的成千上萬種產品，在進入美國市場時將失去免關稅優惠。

這項措施從1975年實行以來，也曾到期十多次，但通常都會迅速獲得延長。

然而，這次美國政界為了如何決定符合GSP優惠條件的國家爭論不休，國會對於貿易與中國大陸等更廣泛問題的歧見帶來程序阻撓，增添了延長這項制度的複雜度。

對美國整體經濟而言，GSP失效的影響不大，只占美國去年進口近4兆美元的不到1%。但對部分企業而言，這意味著成本飆升和難以選擇生產地點。

2019年時，美國製造商為了美國提高對中國大陸進口品課徵的關稅，將生產業務遷往東南亞，但現在隨著來自東南亞的進口也面臨關稅，但中國大陸又有更低廉的運輸成本和無法比擬的生產能力，一些廠商正把生產遷回中國大陸。

一些企業主管和貿易專家表示，GSP未能延長失敗，是美國對陸貿易政策的一個可避免失誤，可能打擊一些有望取代中國大陸生產的國家，所能吸引到的投資。

美國經濟顧問公司Trade Partnership Worldwide安東尼表示：「如果希望廠商移出中國，就不要提高所有與中國相競爭國家的關稅。」他也是倡議團體GSP聯盟的執行董事。

GSP是美國最古老且最大型的貿易協議之一，發展於1970年代，目的是透過消除對開發中國家生產商品的關稅，提升貿易和經濟發展。