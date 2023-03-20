韓聯社引述政府高級官員報導，繼上周南韓總統尹錫悅與日本首相岸田文雄舉行峰會，象徵雙方關係解凍之後，南韓將開始準備恢復與日本在科學和資訊科技方面的合作。

韓國科學技術情報通信部（MSIT）副部長朴胤奎（音譯）說，隨著韓日關係未來可望改善，「我們正考慮啟動各項計畫，為即將到來的外交改善做好準備」。他並表示：「我們需要制定新策略，並努力與這個夥伴國聯繫。」

韓日兩國長期為了日本企業在日本殖民時期強制勞役韓人的賠償問題爭執不休，嚴重影響雙邊關係。日本對南韓實施出口限制，並於2019年將南韓移出優惠貿易夥伴的「白名單」；首爾當局針對出口管制向世界貿易組織提出申訴，做為反制。

但近來雙方的緊張氣氛出現緩和，因為首爾當局本月稍早決定，在沒有日本公司捐款情況下自行賠償戰時遭日本強迫勞動的南韓受害人。隨後，南韓總統尹錫悅訪問日本，與日本首相岸田文雄舉行高峰會談，這是日韓兩國逾十年來首次舉行的最高層會議。

朴胤奎表示，重新開始雙邊合作，特別是在數位領域，將使兩國互惠互利。他說：「日本是一個先進國家，過去曾經歷過許多社會和人口挑戰。我們可以討論用數位科技解決這些挑戰的方法，我們南韓在這方面具有相對競爭優勢。」

他還說：「我們正考慮擴大在人工智慧（AI）、5G和6G無線網絡、太空衛星等領域的合作。」他並指出，科學技術情報通信部正尋求各種方法，以恢復兩國政府在無線電波問題的定期工作層級會談，並將其擴大為部長級會議。