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美債殖利率挫 催動股漲

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

矽谷銀行和Signature銀行相繼倒閉，促使投資人押注聯準會（Fed）可能放慢升息步調，以免加重金融體系的壓力，美國公債殖利率上周暴跌，讓近來備受打擊的美股獲得意外盟友，科技股帶頭強彈。

路透報導，美國公債殖利率上周急跌，一些年期的公債殖利率跌幅更是數十年來最大，可能反映市場人預期Fed將因成長受創而降息。同時，到目前為止，美債殖利率下跌都是股市利多，激勵科技股和其他大型成長股勁揚。

野村跨資產總體策略常務董事麥格依利說，雖然銀行危機激發衰退恐懼，「利率走向…現在是股市順風」。對利率敏感的科技股等類股大漲，似乎顯示隨著各界恐懼的經濟衰退逼近，市場預期利率將持續下滑。

美債殖利率的近期走勢可能會取決Fed本周的利率決策。

若出現Fed以金融穩定為優先、從而放緩或暫停升息的跡象，可能進一步壓低美債殖利率。反之，要是Fed宣示壓低通膨仍是首要之務，則美債殖利率可能會反彈。

目前期貨市場顯示，投資人預估Fed本周升息1碼的機率為60%，並且將在今年稍晚調降利率，和本月上旬市場抱持的鷹派預期截然不同。

Miramar資本公司資深投資組合經理人卡爾曼警告，人們一緊張就會反射性地購買大型科技股，但Fed的說法始終都未改變，明白表示通膨對經濟的威脅，甚於兩、三家銀行倒閉，因此必須過度緊縮。

Fed 科技股 經濟衰退

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