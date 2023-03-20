金融震盪 大型科技股翻紅

在矽谷銀行、Signature銀行相繼倒閉引發金融市場動盪之際，投資人通常會改抱公用事業、必要消費品、醫療保健類股，作為避風港，但這次大型科技股的表現格外搶眼，主要受惠於營運穩定性及坐擁巨額現金，成為新型的防禦類股。

過去一周來，科技精選類股SPDR指數股票型基金（ETF）上漲6.3%，是表現最佳的基金；其次是通訊服務精選類股SPDR ETF，走高6.1%。傳統防禦性公用事業精選類股SPDR ETF則上揚4.1%，非必要消費品精選類股SPDR ETF緊追在後，走升3.6%。

此外，醫療保健精選類股SPDR ETF漲1.7%，消費必需品精選類股SPDR ETF漲1.5%，表現排名第五和第六。

不過，科技股的表現特別搶眼，通訊服務精選類股SPDR ETF納入了Google母公司字母（Alphabet）和臉書母公司Meta Platforms等大型科技股，而字母股價上周勁揚12.8%，Meta同期大漲10%；非必要消費品精選類股SPDR ETF則買進亞馬遜及特斯拉，而亞馬遜股價上周漲10.1%，特斯拉漲7.5%。這使得上周表現最佳的四檔ETF中，有三檔以科技為中心。

這與投資人的預期明顯不同：在2022年，如同其他熊市一般，由於投資人青睞穩定安全的類股，科技等風險較高的成長導向類股遭受重創。但這次，有別於新創企業的是，蘋果、字母和微軟等大型科技公司坐擁巨額現金，較不受資產負債表下滑這類因素的影響。例如，微軟股價上周跳漲12.4%，為近八年來最大單周漲幅，而且該公司還有ChatGPT爆紅題材的加持。

這些大型科技股賴以生存的業務似乎也未受到銀行業困境的威脅。KeyBanc資本市場的分析師約翰．榮（John Vinh，音譯）指出，蘋果2月iPhone和硬體的銷售「略優於正常的季節性表現，反映出需求的韌性和供應的改善」。

晨星分析師莫哈拉比也在研究報告說，這場動盪應該不會對「我們所追蹤的線上媒體或廣告公司造成任何實質性影響，我們不會調整對這些股票的公允價值估計。」

50 Park投資公司的創辦人沙爾漢也表示，他短期內做多美國股票，包括遭受重創的科技股和成長股，包括晶片類股在內。上周投資人一直在買進大型科技成長股，例如微軟、字母和蘋果公司，這些公司以穩定性和強勁的現金流見稱。