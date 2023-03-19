德日首腦會晤 同意對兩用技術和研究進行更嚴格的出口管制

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德國總理蕭茲與日本首相岸田文雄舉行會晤，圍繞經濟安全交換了意見，並發表了聯合聲明，強調將加強供應鏈等領域合作，包括礦產資源、半導體和電池等戰略物資，並同意共同努力保護關鍵基礎設施和新興技術。法新社
德國總理蕭茲與日本首相岸田文雄舉行會晤，圍繞經濟安全交換了意見，並發表了聯合聲明，強調將加強供應鏈等領域合作，包括礦產資源、半導體和電池等戰略物資，並同意共同努力保護關鍵基礎設施和新興技術。法新社

集微網消息，據外媒報導，3月18日德國日本首相舉行會晤，圍繞經濟安全交換了意見，並發表了聯合聲明，強調將加強供應鏈等領域合作，包括礦產資源、半導體和電池等戰略物資，並同意共同努力保護關鍵基礎設施和新興技術。

雙方還同意，對可用於軍事目的的技術和研究進行更嚴格的出口管制，在不公平的影響力行動和虛假信息反制措施方面進行合作。

蕭茲在記者會上表示，「我敏銳地意識到，如果我們過於依賴某個特定國家或地區，我們的核心產業將會受到影響」。

在蕭茲訪日的同時，德國政府還宣佈，該國教育與研究部長將於20日起竄訪台灣，德國內閣部長級官員此行將是自1997年以來時隔26年首次。在德國方面吹風中，此訪旨在擴大與中國台灣地區在科學、研究和教育領域的合作，德國政府發言人稱，「這是一個高科技地區，尤其是在半導體的開發和生產方面，處於世界領先地位」。

德國 半導體 日本 蕭茲 岸田文雄

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