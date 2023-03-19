日本取消限制半導體材料供應 南韓業界憂國產化進程或將逆轉

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據外媒報導，對於日本最早將於今年3月底取消三種半導體材料（氟化氫、氟化聚醯亞胺和EUV光刻膠）對韓出口限制一事，南韓國內產業界看法出現分化。路透
據外媒報導，對於日本最早將於今年3月底取消三種半導體材料（氟化氫、氟化聚醯亞胺和EUV光刻膠）對韓出口限制一事，南韓國內產業界看法出現分化。路透

集微網消息，據外媒報導，對於日本最早將於今年3月底取消三種半導體材料（氟化氫、氟化聚醯亞胺和EUV光刻膠）對韓出口限制一事，南韓國內產業界看法出現分化。

三星電子等國內半導體製造商有望直接受益於出口限制的解除，此前儘管南韓廠商通過其他渠道解決了供應問題，但在成本和供應周期上均存在不少不確定性，因此商界對取消出口限制表示歡迎。大韓商工會議所在評論中表示：「隨著峰會而迅速推動的出口限制解除，將成為重振兩國企業交流的契機」。

不過，解除出口限制對南韓設備材料廠商來說並不利好，因為具有競爭優勢的日本材料依賴度或將再次增長。

此外，政府和行業大力推動的材料、零部件和設備國產化的推動力也將減弱。預計在質量、技術、規模和價格方面較弱的南韓企業將再次被疏遠，因為日本在EUV光刻膠等材料、零件和機台領域處於領先地位。事實上，日本的出口法規刺激了國產化，在EUV光刻膠方面，三星電子和東進半導體進行了研發並將其應用於部分量產線。

時過境遷，隨著國內企業意識到穩定供應鏈的重要性，國產化率下滑也有可能不會過於劇烈，南韓專家表示：「三星電子等製造商正在繼續努力確保至少兩家供應商，以穩定他們的供應鏈」。

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