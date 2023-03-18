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SVB事件後…Fed該升息1或2碼？重量級經濟學家這麼看

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
矽谷銀行（SVB）倒閉觸動最近一波金融動盪，是否會影響下周聯準會（Fed）利率決策？前美國財長桑默斯（左）與2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）日前針對此議題發表看法。圖／路透
矽谷銀行（SVB）倒閉觸動最近一波金融動盪，是否會影響下周聯準會（Fed）利率決策？前美國財長桑默斯（左）與2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）日前針對此議題發表看法。圖／路透

美國聯準會Fed）將於下周舉行利率決策會議，在矽谷銀行SVB）和Signature Bank不堪擠兌相繼倒閉後，投資人正密切關注Fed升息路徑是否受這波金融動盪影響。目前看來，Fed這回升息1碼，是在穩定金融與宣示繼續抗通膨之間取得平衡的折衷之道。

美國財政部長桑默斯（Larry Summers）接受彭博電視台訪問時表示，Fed切勿被「金融優先」（financial dominance）想法挾持，唯恐繼續緊縮貨幣政策將危及金融體系穩定，因而鬆懈抗通膨要務。他認為，至少在目前情況下，Fed下周升息1碼是「適當」的。

桑默斯指出，Fed在21日至22日開會時，勢必會考量上周末兩家銀行倒閉已引發信用創造減緩，但「這波授信減緩」遠不及「如今被市場訂價所移除的Fed貨幣緊縮數量」。他還說，假如Fed反應過度，一見到銀行業出狀況利率政策就急轉彎，可能讓眾人覺得連Fed都嚇壞了，可見大事不妙；放鬆抑升生活費之戰，也可能導致通膨預期升高。如此一來，反而會導致「通膨預期升高和經濟萎縮」的雙重惡果。

哈佛大學教授、前IMF首席經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）在18日刊出的金融時報專欄表示，他認為，在銀行業動盪之際，Fed當然不能再強行升息2碼，但又不能輕忽核心通膨超過5%的現實。所以，一旦銀行業恢復風平浪靜，Fed或許可選擇升息1碼；但若市況依然風聲鶴唳，Fed可強調升息路徑不變，但須稍事歇息。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）則在推文和紐約時報專欄指出，銀行倒閉已促使投資人重新思考Fed貨幣政策走向，原先普遍看法是Fed本月升息已成定局，但現在展望變得不明。他認為，Fed有充分理由「限制升息幅度」至少一陣子。畢竟升息的目的是讓需求降溫，如果銀行問題讓需求降溫，利率就不必升得那麼高。

Fed 聯準會 SVB 矽谷銀行 通膨 升息 美國

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