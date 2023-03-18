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FT：貝萊德想搶親 擬與瑞銀競購瑞信

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
金融時報報導，知情人士透露，美國投資巨人貝萊德正著手行動，準備參與競標瑞士信貸。路透
金融時報報導，知情人士透露，美國投資巨人貝萊德正著手行動，準備參與競標瑞士信貸。路透

金融時報（FT）報導，知情人士透露，美國投資巨人貝萊德（BlackRock）正著手行動，摩拳擦掌準備參與競標瑞士信貸（Credit Suisse），力圖擊敗瑞銀集團（UBS）在瑞士央行支持下洽商收購瑞信的計畫。

貝萊德是全球最大資產管理公司，管理的資產總額達8.6兆美元，財力雄厚。知情人士說，貝萊德執行長芬克（Larry Fink）正主導出價競購瑞信事宜。芬克曾任職於第一波士頓銀行（First Boston），亦即瑞信現在的投資銀行部門，而貝萊德是瑞信長期的投銀大客戶，尤其在固定收益交易方面。

知情人士說，貝萊德若能如願以償，特別是買下瑞信的美國投銀事業，不啻是把交易量能納入自家屋簷下的大好機會。

FT報導引述匿名知情人士說法指出，貝萊德正評估各種選項，並與其他投資人合作，可能決定出價競標瑞信部分的事業。貝萊德已向瑞信表達此意願。

與此同時，瑞信與瑞銀洽談併購交易進入「進階」階段，可能導致全部或局部的結合。但不保證雙方會達成協議；即使瑞信與瑞銀敲定了協議，還必須通過歐美監管當局嚴格的把關。

美國 瑞士信貸

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