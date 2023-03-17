SVB事件凸顯迫切問題：企業坐擁巨額現金 如何避開六風險？

矽谷銀行（SVB）倒閉效應持續發酵，不僅銀行業者紛紛加強內部風險控管，美國企業財務主管也連忙檢視自家現金管理是否得當。

美國聯邦存款保險金額上限為25萬美元，但數百家SVB企業客戶的存款金額遠超過此數，SVB遭擠兌而崩潰後，許多企業儲戶嚇壞了，唯恐沒有存款保險的巨額資金付諸流水。所幸聯邦監管當局決定提供全額擔保。

這起銀行倒閉事件凸顯出一個重要問題：龐大的企業現金該如何管理才妥當？

財經網站MarketWatch報導，企業現金管理是個龐大的市場。根據財務管理顧問公司Carfang Group的資料，目前美國企業的資產負債表上總計約持有3.6兆美元的現金，比2000年的1兆美元激增。

光是五大科技巨人——蘋果、微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜、臉書母公司Meta Platforms——就持有超過5億美元的現金和可流通證券。

Cargang Group創辦人Anthony Carfang最近在一場線上研討會上表示，企業大掌櫃至少必須正視六大風險：

1. 流動性風險（liquidity risk）：今日沒錢償付今日的帳單 2. 利率風險（interest rate risk）：市場利率大幅變動造成損失 3. 集中風險（concentration risk）：把所有雞蛋都放在同一個籃子裡 4. 期限風險（duration risk）：利息收取與支付的時間不一致導致損失 5. 信用風險（credit risk）：借貸者債務違約 6. 關係風險（relationship risk）：受到商業往來夥伴牽連

例如，以上六項風險中，SVB就涉及其中三項（流動性、利率、期限風險）， 而SVB倒閉連累眾多錢存該銀行的公司（關係風險）。

受訪企業財務主管表示，最明智的行動，就是把企業現金投資在聚焦政府公債的貨幣市場基金，或直接購買短期公債，如此一來可避開銀行，降低Carfang列舉如上的幾項風險。

企業財務主管最大的目標，是確保資本安全無虞。一年前，利率低到接近0%的時候，毫無機會靠存款獲得報酬。如今，利率走高，現金存款會生利息，有助於挹注企業淨利。

科技公司或許坐擁堆積如山的鈔票，但他們畢竟不是銀行，理應把資本運用來創新，而不是投機。