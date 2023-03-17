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好景不長？瑞信股價跌勢再起 傳不願與瑞銀合併

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
瑞信集團周四在瑞士股市收盤大漲近20%，周五早盤開高走低，反映市場信心仍脆弱。 歐新社
瑞信集團周四在瑞士股市收盤大漲近20%，周五早盤開高走低，反映市場信心仍脆弱。 歐新社

瑞士信貸集團周四（16日）在瑞士股市盤中一度飆漲40％，收盤時仍有將近20%的漲幅，周五早盤一度漲3%，但不久後跌勢再起，在台灣時間17日傍晚六點左右下跌4%，報1.9395瑞郎。若周五終場收黑，則這兩周十個交易日有九日下挫，累計跌幅約30%。

瑞士央行儘管已同意提供540億美元信用額度，讓瑞信爭取到一些喘息空間，但市場信心依然不足。瑞信一貫的說法都是公司流動性充足，得到支援後流動性會更穩固，但目前尚不清楚整體資金流動面貌，以及獲得援助後能否贏回客戶。

彭博資訊報導，就在本周市場動盪之時，亞洲一些超高淨值客戶不斷減持曝險部位；據三家單一家族理財室以及香港和新加坡的多位私人銀行家透露，亞洲一些超高淨值客戶本周加快撤出瑞信的步伐。

其中一位知情人士稱，亞洲一家家族理財室計畫把在瑞信存放的資金減少多達30％，因為這家財管公司無法保證，瑞信萬一倒閉，非瑞士客戶會受到保護。部分中東客戶要求將現金存款換成國庫券和債券，德國一家資產管理公司也收到瑞信的客戶詢問，想把存款轉到他的公司。

彭博資訊另外報導，知情人士透露，瑞銀集團（UBS）和瑞信集團反對將雙方強行合併的想法，儘管這是政府考慮的選項之一。

匿名消息人士稱，瑞銀更希望聚焦於其獨立的財富管理戰略，不願意承擔與瑞信相關的風險。而瑞信則是在獲得央行的流動性支持後，希望爭取更多時間實施轉型計畫。

消息人士稱，鑒於合併交易存在重大障礙和業務重疊，瑞銀和瑞信都認為合併可能屬於逼不得已才會使用的最後手段。

瑞士信貸

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