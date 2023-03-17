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印度官員：今年是印度半導體題材年

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
印度高層官員表示，不管晶片三雄是否同意到當地設廠，今年都會是印度的半導體題材年。路透
印度高層官員表示，不管晶片三雄是否同意到當地設廠，今年都會是印度的半導體題材年。路透

印度官員表示，正與台積電、英特爾、三星電子接洽，無論三大晶片巨擘是否到印度設廠，今年都將是當地的半導體題材年。

「印度人報」（The Hindu）報導，印度電子與資訊科技部長錢德拉塞卡（Rajeev Chandrasekhar）16日說：「台積電、英特爾、三星電子來不來（印度），我現在無法預測，但是我們確實與三家公司皆有聯繫。（不管從）地緣政治、市場和消費觀點，他們肯定清楚印度將成世界最大的潛在市場之一」。他指出，這些公司知曉情勢，會在正確的時間和地點做出決定。

錢德拉塞卡指出：「我只想告訴大家，無論晶片三雄是否同意投資印度...印度的半導體之旅都將在2023年啟動。我們的晶圓廠即將破土（非常快），我們會在印度打造封裝單位，而且到了2023年年度年底，我想印度會有50到55家以上的IC設計新創公司」。他強調印度作為半導體國家的論述、能力、本領都已到位，不管晶片三雄是否打算在2023、2024、2025年加入，他有信心這些公司終究會來。

印度鐵路通訊與電子IT部長瓦希諾（Ashwini Vaishnaw）本周稍早才說，未來幾周將宣布興建首家晶圓廠。未來三到四年，當地將有蓬勃的半導體產業。

印度 半導體

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