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矽谷銀行倒閉誰是罪魁禍首？「女股神」伍德將矛頭指向「它」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
有「女股神」之稱的伍德推文說，矽谷銀行倒閉的禍首是聯準會政策。路透
有「女股神」之稱的伍德推文說，矽谷銀行倒閉的禍首是聯準會政策。路透

有「女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）在推特貼文批評，美國聯準會實施貨幣緊縮，是矽谷銀行等3家銀行接連倒閉的推手。馬斯克留言回應，指「今年有很多地方就像1929年」。

她說，聯準會短期內快速升息，風險投資枯竭，導致存戶大量提款，所以，引發銀行破產的主因並不是加密貨幣，「在我看來，聯準會的政策是罪魁禍首」。

伍德的推文是對國會議員Tom Emmer致函聯邦存款保險公司（FDIC） 的回應。Emmer擔心監管機構將銀行業危機「武器化」，對付加密貨幣業，扼殺該行業的創新。伍德回應了這封信，闡述聯準會如何導致銀行倒閉，指央行錯以為正在對抗1970年代式的通膨，這讓許多地區性銀行措手不及，它們突然發現持有債券的未實現損失不斷增加。

她說，即使大宗商品價格和其他通膨指標回落，決策者仍持續激進的緊縮政策。而銀行和監管機構無法說服聯準會，災難迫在眉睫，讓她備感困惑：「難道他們不明白，當存款自1930年代以來首次銀行體系，資產和債務不匹配是站不住腳的嗎？」她批評監管機構睡著了，卻拿加密貨幣作替罪羔羊，避免承擔自己對傳統銀行業的監管失誤。

這番話解動推特的「首席評論員」馬斯克，他隨後留言表示今年與爆發經濟大蕭條的1929有很多相像之處。馬斯克沒給出詳細說明，但吸引到股市空頭和末日論者聚集留言，分享梗圖。

經濟大蕭條是自1929-1933年間，從美股「大崩盤」開始，席捲全世界，對已開發國家和開發中國家都帶來毀滅性的打擊。

矽谷銀行 SVB 聯準會 Fed

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