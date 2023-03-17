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「三J」救場 促成第一共和銀行獲300億美元存款挹注

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙（圖）本周二與美國財長葉倫、聯準會主席鮑爾，共同促成救援第一共和銀行的交易。路透
摩根大通執行長戴蒙（圖）本周二與美國財長葉倫、聯準會主席鮑爾，共同促成救援第一共和銀行的交易。路透

美國第一共和銀行在股價暴跌後獲同業300億美元存款的挹注，讓市場回穩，背後是「三J」串連出力。

本周二，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、聯準會主席鮑爾（Jay Powell）與摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）——他是2008年金融危機後僅存仍主管大型放貸機構的銀行老將——多次透過電話，討論結合幾家美國大型銀行，協助強化市場對金融體系信心。

根據英國金融時報，名字都是J開頭的三個人，借鑑資深銀行業律師Sullivan & Cromwel的Rodgin Cohen提出用額外存款支撐第一共和銀行度過難關的想法。該銀行股價重挫，因為投資人擔心它會被迫以巨額虧損出售抵押貸款投資組合，應付存款外流。

戴蒙找來手下銀行人員負責向外聯絡工作，周三上午先獲得美國其他三大貸款機構——美國銀行、富國銀行和花旗集團——承諾加入，隨後進行更多視訊和通話，其中一通甚至有十幾位執行長、葉倫和高階銀行監管官員共同參與。

戴蒙和葉倫在後者的華府辦公室當面敲定細節後，11家銀行才在周四共同宣布，同意存300億美元到第一共和銀行。

參與討論或聽取簡報的人士堅稱，監管單位沒有施壓或做出特別承諾，說服各家銀行加入行動。它們的存款按市場利率收息，但金額太大超過聯邦存款保險公司擔保範圍，意味如果第一共和銀行倒閉，這幾家大銀行將面臨虧損，除非聯邦監管機構也宣布第一共和銀行具有系統重要性。

大部分的銀行很快就決定要「共襄盛舉」。參與銀行裡有一位知悉討論過程的人士說，「金融體系的穩定性和復原力占有相當高的優先順位，我們認為這樣做很正確」。

各銀行在第一共和銀行的存款金額大致與自身擁有的存款規模有關，前四大貸款機構各存50億美元，紐約梅隆銀行、PNC、道富、Truist和美國合眾銀行各存10億美元。兩位消息人士說，摩根士丹和高盛兩家投資銀行的存款基礎相對較小，是最後加入的銀行業者之一，各存25億美元以表達支持。

消息人士表示，雖然第一共和銀行沒有外援、最後也可能安然無事，但此事「不能冒險」。

美國 葉倫 摩根

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