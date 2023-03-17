油價結束三連跌收高 黃金現貨微漲

隨著歐美銀行業危機似乎有所緩解，國際油價周四（16日）收漲1%，結束三連跌，另外沙烏地阿拉伯媒體也傳出，沙國將與俄羅斯開會討論如何強化油市穩定。不過目前油價仍接近15個月來的最低水準。現貨黃金周四雖上漲，但漲幅縮小至只有0.1%。倫敦基本金屬漲跌互見，銅價漲，錫價跌。

周四布蘭特原油上漲1%，結算價報每桶74.70美元；美國西德州原油上漲1.1%，結算價報每桶68.35美元。

沙國官方媒體報導，沙國能源部長阿布都阿濟茲與俄羅斯副總理諾瓦克在利雅德會面，兩國繼續承諾遵守油國組織與夥伴國（OPEC+）去年10月的減產決定，也就是在2023年底之前，每日減產200萬桶。

Again Capital合夥人John Kilduff說：「這消息喚醒了市場上的多頭，鑒於過去幾個交易日出現拋售，市場如此反應是意料之中。」

油價還受到金融市場趨穩的支撐，主要是瑞士監管機構救援瑞士信貸，美國財政部長葉倫也向國會議員保證，美國的銀行系統仍然穩健。而美元周四走軟，使得以美元計價的石油對其他貨幣持有者來說相對便宜，亦促進了市場需求。

OPEC和國際能源署（IEA）本周都預測石油需求將增加，但是對供應過剩的擔憂繼續壓抑市場。IEA表示，經合組織（OECD）已開發國家的商業石油庫存已創下18個月來最高；俄羅斯儘管海運出口受到制裁，2月石油產量仍保持在俄烏戰爭前水準附近。

歐美銀行業危機周四緩和下來，不過市場擔憂並未完全消散，黃金現貨周四微漲0.1%，報每英兩1,919.31美元，周三時則是跳漲至2月初以來最高的1,937.28美元。美國黃金期貨則是收跌0.4%，結算價報每英兩1,923美元。

Kitco Metals資深分析師Jim Wycoff指出，歐洲央行升息50個基點，有點令人不安，因為銀行陷入困境的原因正是利率上升過快。他認為，只要市場對銀行危機的焦慮持續，黃金的避險需求就不會斷。

周四倫敦金屬交易所的銅價上漲0.2%，結算價報每噸8,518美元；錫價下跌1%，而鎳價上漲1%。