快訊

經典賽／樂極生悲！狄亞茲慶祝到韌帶斷裂 本季恐報銷

美股強彈！台股早盤漲近200點 台積電開盤漲11元開在516元

專家爆「彈藥放台灣」只是前菜？台美軍事交流主菜是這

美元在歐洲央行升息後下跌 市場預期Fed下周跟進

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

歐洲央行（ECB）在最近幾天市場混亂的情況下，仍依計畫升息50個基點，周四（16日）歐元上漲，美元下跌。路透分析，這預示美國聯準會（Fed）也可能在下周利率決策會議後升息，兩大央行都將持續在抑制通膨的軌道上前進。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期Fed在22日升息25個基點的可能性為80.5%。

NatWest Markets的G-10外匯策略主管Brian Daingerfield說：「市場關注歐洲央行動作，發現ECB面臨市場不確定性，仍受其控制通膨的任務推動，做出先前指引中已經暗示的鷹派決策。」他認為，「美國聯準會也許可以遵循類似模式」。

歐洲央行已經以有史以來最快的速度調升利率，美國聯準會也以40年來最快速度升息，以抑制通膨。美國公債收益率高於其他國家，以及美國相對強勁的經濟，鞏固了美元。

上周美國矽谷銀行突然倒閉後，全球金融市場遭受打擊，接著本周瑞士信貸又出現股價暴跌危機，這些都有可能擾亂歐洲央行的升息計畫。

道富環球投資管理首席經濟學家Simona Mocuta表示，如果歐洲央行什麼都不做，「如果沒有升息，人們就會更加恐慌。大家會馬上開始猜測，他們在隱藏什麼？」她說，「在這個混亂時刻，這也給人一種連續性的感覺。有點像一個錨，決策者在這樣的時刻應該這麼做。」

在歐洲央行作出升息決定後，歐元一度跌幅高達0.25%，但後來走勢逆轉，美元也轉而貶值。歐元上漲0.38%至1歐元兌1.0615美元，美元指數下跌0.258%。

周四匯市較平靜，主要因為瑞士信貸表示將從瑞士央行借入多達540億美元以支撐流動性和投資人信心，這個穩定措施推動瑞士法郎攀升。

雖然市場動盪稍歇，避險日圓仍然受到青睞， 周四兌美元匯價微升0.04%，至1美元兌133.47日圓。

延伸閱讀

桑默斯：歐洲央行拉加德拿A+ 聯準會鮑爾下周應跟進

ECB升息2碼 政策指引留白

亞洲糧食通膨疑慮 加劇

專家看美股 逢低介入

相關新聞

SVB事件是投資人的大危機？兩個關鍵密碼解密

受到加密貨幣銀行Silvergate停止營業、矽谷銀行(Silicon Valley Bank)破產倒閉遭監管，美國道瓊指數9、10日連續日兩天暴跌888點，跌破年線並創下去年11月以來新低，標普與那斯達克指數同步重挫。美股狂挫引發歐、亞等股市連挫，台股上周五遭外資大賣215億元，指數重挫244點，一口氣跌破月線，為新春開紅盤後急彈至年線，期待翻多的股市，狠狠的澆了冷水。

美元在歐洲央行升息後下跌 市場預期Fed下周跟進

歐洲央行（ECB）在最近幾天市場混亂的情況下，仍依計畫升息50個基點，周四（16日）歐元上漲，美元下跌。路透分析，這預示...

特斯拉第五號員工沙漠創業 一顆「重生電池」挑戰中國壟斷

什麼樣的公司，讓比爾．蓋茲的突破能源基金、貝佐斯的氣候宣言基金、福特汽車都搶著投資？今年2月，它還拿到美國政府20億美元（約合新台幣611億元）的低利貸款，募資總額28億美元。

Fed一周借出1,648億美元 貼現窗口用量創新高

最近一周，美國銀行業透過兩個信貸支援工具總共從聯準會借出1,648億美元，凸顯出矽谷銀行倒閉後資金緊張加劇的現象。

【專家之眼】一波未平一波再起 美國的銀行破產風潮

此前，美國砂谷地區矽谷銀行SVB（Silicon Valley Bank）面對擠兌傳聞的推波助瀾，甫宣布以18億美元的折...

桑默斯：歐洲央行拉加德拿A+ 聯準會鮑爾下周應跟進

前美國財長桑默斯讚賞歐洲央行總裁拉加德周四升息50基點，並表示聯準會下周應該以較小幅度的升息行動跟進。而接受彭博資訊訪調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦