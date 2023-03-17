美元在歐洲央行升息後下跌 市場預期Fed下周跟進

歐洲央行（ECB）在最近幾天市場混亂的情況下，仍依計畫升息50個基點，周四（16日）歐元上漲，美元下跌。路透分析，這預示美國聯準會（Fed）也可能在下周利率決策會議後升息，兩大央行都將持續在抑制通膨的軌道上前進。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期Fed在22日升息25個基點的可能性為80.5%。

NatWest Markets的G-10外匯策略主管Brian Daingerfield說：「市場關注歐洲央行動作，發現ECB面臨市場不確定性，仍受其控制通膨的任務推動，做出先前指引中已經暗示的鷹派決策。」他認為，「美國聯準會也許可以遵循類似模式」。

歐洲央行已經以有史以來最快的速度調升利率，美國聯準會也以40年來最快速度升息，以抑制通膨。美國公債收益率高於其他國家，以及美國相對強勁的經濟，鞏固了美元。

上周美國矽谷銀行突然倒閉後，全球金融市場遭受打擊，接著本周瑞士信貸又出現股價暴跌危機，這些都有可能擾亂歐洲央行的升息計畫。

道富環球投資管理首席經濟學家Simona Mocuta表示，如果歐洲央行什麼都不做，「如果沒有升息，人們就會更加恐慌。大家會馬上開始猜測，他們在隱藏什麼？」她說，「在這個混亂時刻，這也給人一種連續性的感覺。有點像一個錨，決策者在這樣的時刻應該這麼做。」

在歐洲央行作出升息決定後，歐元一度跌幅高達0.25%，但後來走勢逆轉，美元也轉而貶值。歐元上漲0.38%至1歐元兌1.0615美元，美元指數下跌0.258%。

周四匯市較平靜，主要因為瑞士信貸表示將從瑞士央行借入多達540億美元以支撐流動性和投資人信心，這個穩定措施推動瑞士法郎攀升。

雖然市場動盪稍歇，避險日圓仍然受到青睞， 周四兌美元匯價微升0.04%，至1美元兌133.47日圓。