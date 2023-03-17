台積電ADR大漲3% 較台北交易溢價8.21%

歐洲知名銀行瑞士信貸因業務虧損，未獲大股東支持而股價大跌，引發全球資本市場的關注。作為全球富人最青睞的財富存放地，瑞士以其金融機構的自由裁量權和可靠性而聞名。但這只讓發生在瑞士信貸身上的醜聞、訴訟戰和財務虧損變得更加驚人且難以理解。

2023-03-17 07:00