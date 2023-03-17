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張忠謀揭祕辛：當年政府投資台積「沒很情願」

台積電ADR大漲3% 較台北交易溢價8.21%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（16日）反彈上漲3.00%，收在89.30美元，較台北交易溢價8.21%。費城半導體指數同日上漲4.05%。

美股三大指數周四也都收漲。道瓊工業指數上漲371.98點，漲幅1.17%，收32,246.55點；標普500指數上漲68.35點，漲幅1.76%，收3,960.28點；那斯達克指數上漲283.23點，漲幅2.48%，收11,717.28點。

周四台灣加權股價指數下跌166.47點收在15,221.12點，台積電跌1.17%收在505元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 117.34 +4.78 108.00 8.64

中華電 CHT 118.38 +0.86 119.00 -0.52

台積電 TSM 546.44 +3.00 505.00 8.21

聯電 UMC 53.05 +4.21 52.00 2.03

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

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