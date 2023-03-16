美股道瓊早盤跌0.7% 歐美銀行業動盪不止、ECB仍升息2碼

美股三大指數16日早盤下挫，道瓊工業指數跌約236點，歐洲央行（ECB）在歐美銀行業均陷入動盪之際，仍升息2碼，美國的區域銀行業者股價再度挫跌。

道瓊工業指數跌0.74%、標普500指數跌0.46%、那斯達克指數跌0.26%、費城半導體指數漲約0.09%、台積電ADR漲0.47%。

市場原本預期，在瑞銀爆發重大利空並引發瑞士央行干預後，ECB可能會為了金融市場的穩定性僅升息1碼，但ECB仍在16日把基準利率調升2碼，凸顯遏制通膨的決心。

美國的區域銀行業者股價持續下探，SPDR標普地區性銀行ETF跌2.4%，第一共和銀行股價重挫逾33%。

洛克斐勒資本管理公司執行長佛萊明說，目前的情況與2008年危機的另一個相似之處，在於市場正尋找下一家體質最弱的銀行開刀，受影響的就是儲戶未受到擔保的存款部位。

在經濟數據方面，美國上周初領失業金人數比前一周整整減少2萬人，減幅寫下自去年7月來最大，抵銷了前一周大部分的增幅，反映出美國勞動市場持續緊俏。