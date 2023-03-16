點燃風暴的瑞信最大股東：瑞信一切正常 不需更多資金

瑞士信貸（Credit Suisse）最大股東沙烏地國家銀行（SNB）的董事長表示，瑞信不太可能尋求更多資金，而且該行整體上「穩健」。

SNB董事長阿卡胡達里（Ammar Al Khudairy）在16日播出的CNBC採訪中表示，「如果看一下瑞士央行昨天發表的言論，以及提出的所有比率，它們都很好，一切都正常」。他說，不認為瑞信需要更多資金。

阿卡胡達里先前表示，SNB出於監管原因，不能增加瑞信的持股，該消息導致瑞信股價周三出現有史以來最大跌幅。瑞士當局後來表態支持瑞信，也願意提供多達500億瑞士法郎（540億美元）信貸額度。

阿卡胡達里表示，過去24小時內有關金融股的市場恐慌「完全沒有根據」。他說：「市場易受驚嚇，想找到能夠證實其疑慮的說法或事件。」

他補充說，沒有與瑞信討論增加其目前所持9.9%的股份一事，「我們從來沒被請求，而且據我所知，從來沒有任何求援」。阿卡胡達里說，監管限制使得要讓持股增加到10%以上是困難的，那依然是個「紅線」。