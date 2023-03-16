美歐銀行連環爆 點燃信心危機 資金出逃金融股湧向避險

隨著瑞信成為銀行業風暴的最新癥結點，金融市場16日持續動盪，亞洲銀行股再掀拋售潮，資金逃往黃金、債券、日圓避險。分析師認為，瑞信點燃了一場在全球迴盪的信心危機，讓投資人對全球金融體系的穩健度疑慮暴增。

MSCI亞太金融指數16日一度重挫1.9%，邁向五個交易日中第四度下跌；日本大型銀行跌幅居前，三菱日聯和三井住友金融集團在跌幅收斂前，盤中一度崩跌超過6%；友邦保險在香港大跌逾6%、韓亞金融集團在首爾下跌逾3%，澳盛銀行在雪梨跌2.5%。

根據標普全球市場情報的資料，截至14日，空頭人士對歐洲銀行股的空頭部位累積超過157億美元，此前美國矽谷銀行倒閉，引發恐懼蔓延、股價大跌。

Smartkaram分析師查德威克（Mark Chadwick）表示，瑞信股價下跌引發全球信心危機，「信心是金融體系中的關鍵因素，近期情勢顯示出它有多麼容易動搖」。

Kamet資本合夥公司投資長吳凱瑞（音譯）說：「問題在於投資人和儲戶的信心。誰將保證瑞信的存款？」「雖然亞洲的銀行和金融體系基本面穩健，但以市場信心而言，蔓延風險很高。」

市場資金正湧向避險資產。現貨黃金價格本周來上漲近3%，至每英兩1,919美元；美國2年期公債殖利率一度下探至3.72%，為去年9月來最低。

在銀行風暴拖累歐元、美元走貶之際，日圓重拾避險地位，過去五天來成為G10中表現最佳的貨幣，日圓兌美元匯率本周升值1.65%至132.8日圓。

在瑞士銀行表態願意支撐瑞信集團的流動性之後，歐元和瑞郎匯率獲得一些支撐。歐元兌美元16日盤中升值0.25%至1.0603美元。