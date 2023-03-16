矽谷銀行倒閉股票、債券還能撿？三大投信提「避雷解方」

美國第16大的矽谷銀行突然破產，聯準會與聯邦存保公司火速啟動接管，前財政部長桑默斯也對外再三保證，矽谷銀行不會引起系統性風險。

然而，市場擔憂醞釀金融危機，投資情緒急凍，由前一週的中性轉為極度恐慌，預料本週市場將持續消化與關注此事件後續的發展。投資人最關心的是，矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）揭露鉅額虧損、增資失敗並宣布倒閉，對股市有何影響？

台股今日（3/13）開盤後仍下跌176.53點，9點半過後才由航運、鋼鐵股領漲拉抬並翻紅。

回顧上週四（3/9）S&P500金融指數下跌4.10%，以科技/成長股為主的那斯達克指數下跌2.05%，而道瓊基礎建設指數僅下跌0.91%。近一週S&P500金融指數下跌8.5% ，以科技/成長股為主的那斯達克指數下跌4.71% ，而道瓊基礎建設指數僅下跌1.81%。基礎建設指數因無任何金融與科技成分股，因此表現相對抗跌。

投資人最關心的是，矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）揭露鉅額虧損、增資失敗並宣布倒閉，對股市有何影響？

只是，矽谷銀行暴雷後，市場對於景氣衰退預期升溫，並且猜測聯準會可能因此放緩升息步調。

目前，市場對於聯邦基準利率的最新升息終點預估，已由先前平均的5.7%降至約5.1%，三月會議的升息預期，則由2碼降至1碼。

對於市場瀰漫焦慮不安，擔憂2008年雷曼兄弟倒閉引起的次貸風暴再度重演，短期市場難免出現大幅震盪。

投信看SVB風暴，四大理由不致釀成巨災

凱基投信認為，這次有四大理由，讓矽谷銀行風暴不至於再擴大，演變成大規模的金融系統性風險。

一、矽谷銀行是「地區性銀行」，風險外溢效果有限。

二、其客戶集中於美國科技與新創企業，總規模較小，不能視同於雷曼事件翻版。

三、美國財政部、Fed、聯邦存款保險公司（FDIC）已及時出手處理，除了確保存款戶不會承受損失之外，聯準會還推出新工具─銀行定期融資計劃（BTFP），為符合條件的存款機構提供長達一年的貸款，替市場注入流動性及信心。

四、截至2022年第三季，美國金融部門槓桿比例，和2008年次貸危機期間的123%相較，已回落至75%。

總觀來看，由於聯準會第一時間出手，讓金融市場最擔憂的流動性得以緩解，因此利率市場也尚未看到大幅緊縮。

「矽谷銀行應該只是個別事件。」凱基未來樂活多重資產基金經理人李怡勳認為，後續需觀察短期的資金鏈問題是否擴散到其他業者。

保德信投信全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，矽谷銀行業務集中於新創科技公司，去年利率大幅彈升，增加科技公司營運困境及擠兌需求，加上資金重壓長期抵押貸款，且誤判升息節奏造成自身資金短缺。

葉家榮指出，所幸目前主要銀行資本適足率高於金融危機前的水準，美國財政部長葉倫出面表示，對銀行業監管有充足的信心且具韌性，但因為本週進入FOMC前的緘默期，包括本週要公布的CPI數據、矽谷銀行事件等，都將成為美股重要觀察指標

股市注意買黑不買紅

凱基投信建議，現階段的因應策略，股票部分，由於擔憂矽谷銀行資金鏈風險會擴散至其他產業，波動外溢效果，導致市場短線資金轉趨保守，但在聯準會及美國政府及時介入的情況下，今（13）日亞洲市場情緒已回穩，投資人不用過度恐慌，在低點貿然離場。

至於考量目前美國景氣可能出現反彈拐點的投資人，可維持先前佈局步調，不過度追高、買黑不買紅、分批分散佈局。

投資主軸則建議著重高品質、獲利能見度高之企業為主，另外可以鎖定具長期成長趨勢之產業，以及今年獲利成長預估優於S&P500的產業。

滙豐投信則指出，後續對市場的影響方面，投資人需留意科技股與金融股等相關產業，短線上對於市場的震盪在所難免，如果可以避開這兩個主要與矽谷銀行倒閉相關的產業，投資組合的震盪與波動度都會明顯降低。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷強調，基礎建設屬於防禦性股票，於市場震盪當中，更能凸顯資產配置的重要性。

以摩根史坦利全球標準產業分類來看，第一大產業為科技類股占比20%、第二大產業為金融類股占比為15%，共計35%對於全球股市的影響不言而喻。而基礎建設指數成分沒有任何科技與金融相關的部位，為市場上非常罕見的股票指數，可以同時避開金融與科技類股，或可達到風險分散效果。

保德信新世紀基金經理人廖炳焜則認為，隨著最壞的谷底應已度過，台股投資在科技股可聚焦先進製程、AI、雲端、電動車相關、光學及面板概念股、電子紙、Apple相關等；非電族群可留意生技醫療、太陽能、風電、儲能及相關供應鏈，以及原物料價格下跌受惠股、解封後銷售成長概念股等。

多數企業體質仍穩健 債市仍有利多

債券方面，目前聯準會升息政策正逐漸進入尾聲，債券殖利率處於相對高位，總體經濟環境仍有利於其投資。

凱基投信15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金經理人黃鈺民表示，考慮目前矽谷銀行事件風險並未外溢，且企業體質仍然健全，預期今年整體債券違約率也將維持低檔，若相關事件使得聯準會得以軟化鷹派基調，更將壓抑公債利率上行空間，有利改善債券利率風險。

基於短線信用風險升溫，建議投資人優先考量布局投資等級債，可把握收益機會並強化下檔保護，但長線可擇機布局短線受事件影響帶動利差擴大的信用債券，掌握相較過去為高的收益機會，分散信用風險。

（本文出自2023.3.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）