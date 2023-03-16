金融時報：歐盟將限制來自中國的綠色科技進口

英國金融時報（FT）報導，歐盟執委會將在16日公布一項計畫，要限制來自中國大陸的綠色科技進口，對採用中國大陸產品的公共合約投標業者降級，買主也更難取得補貼，以更積極處理中國大陸主宰太陽能面板和熱幫浦等產品供應的問題。

FT引述「淨零碳排產業法」草案指出，有投標政府採購合約的業者，若使用的產品為來自在歐盟市占率超過65%的單一國家，將被降級。類似規範也將適用於補貼消費者購買的所有政府計畫，知情人士說，「中國就是典型範例」。

草案形容，分散供應是評估投標的重要環節。這項草案也將評估投標者的環境永續性，而這可能不利中國大陸產品。草案指出，中國大陸在太陽能面板部分零組件的市占率超過九成，也可能擴大對渦輪生產和電動車等其他供應鏈的掌控。

草案警告，在風力渦輪和熱幫浦等歐盟仍居強勢的產業，「我們的貿易收支日漸惡化」，因歐洲製造商的能源與輸入成本持續增加。歐盟希望透過干預市場，在2030年前提高歐盟的綠色科技生產占比到40%，扭轉這個趨勢。

不過，知情人士說，歐盟執委會對修改公共採購規則的建議，可能違反國際法規，因為世界貿易組織（WTO）禁止歧視性的政策，「符合我們的WTO義務、我們政府採購協議義務，很重要」，必須確保不會形成「某種綠色保護主義，我們也不想讓民間和政府的綠能轉型變得更貴」。

報導指出，在歐盟執委會內部討論後，仍可能先調整草案內容再發布。在俄烏戰爭讓歐盟察覺太過仰賴俄羅斯天然氣後，歐盟已坦承對中國大陸乾淨科技的依賴也不遑多讓，歐盟執委會主席范德賴恩已呼籲歐盟，「降低」對中國大陸的「曝險」，尋求減少對中國大陸製造品的依賴，也更靠攏美國對中共政權的嚴格立場。

歐盟執委會也將尋求提振還在萌芽階段的碳捕捉技術，將要求大型石油天然氣鑽探業者承諾，在2030年前每年貯存5,000萬噸的二氧化碳，每家公司都將被設定個別目標。非政府組織Clean Air Task Force政策主管波諾特形容，這些目標是「全球首創」。

歐盟執委會16日也將發表另一項針對重要礦物材料的提議，要促成境內業者用綠色科技開採鋰與其他礦物，將推出更嚴苛的環境措施，以限制進口，文件的最終版本仍待敲定。

在歐盟執委會發布提案後，須經歐洲議會和成員國國會同意，這個過程最常要花上兩年。

WTO官員透露，中國大陸15日要求，執行嚴格環境貿易措施的歐洲國家，都要提交書面報告給WTO，供WTO成員國討論這些措施的法律基礎、對貿易的影響、是否符合國際規範、以及對開發中國家的可能衝擊，一開始將先瞄準歐盟的碳邊境稅。