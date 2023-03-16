快訊

金門兵「投共」？海軍推測他下水24小時內做了什麼事

整理／普發現金6000元要來了！ 網址登記就能領、時程領取方式一次看

經典賽／波多黎各淘汰多明尼加慶祝卻樂極生悲 終結者受傷坐輪椅出場

外資3月加速撤離新興市場 賣超台股和南非債券最多

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
外資在新興市場賣超台股最多。美聯社
外資在新興市場賣超台股最多。美聯社

外資今年湧入新興市場在3月上半月出現逆轉，其中賣超台股和南非債券最甚，反映在銀行業壓力的不確定性之下，外資正加速避往安全資產。

國際金融協會(Institute of International Finance) 周三公布的數據顯示，外資這段期間從新興市場部位淨撤資約45億美元，其中自台股賣超28億美元，而從南非債市撤資17億美元。

今年在3月之前，外資大舉湧入新興市場，1月和2月分別淨投入660億美元和229億美元。

金融市場本月先是出現美國通膨頑強不退和升息的疑慮，上周又爆發美國矽谷銀行（SVB）銀行突然崩解所引發的焦慮，促使投資人湧向避險資產。

台股已從3月7日創下的2023年高峰回落3%，而南非債券利差攀升至399個基點，是五個多月來最大。

本月迄今，外資在南韓股市也賣超近10億美元，並從印尼、印度和匈牙利債市撤資逾4億美元。

外資在印度股市則買超20億美元，其中大部分是在3月2日一天之內流入的。

外資 美國矽谷銀行 台股

延伸閱讀

瑞士信貸崩跌 台股聚焦台積電除息及金融股表現

債券ETF規模王換人了！中信高評級公司債月月配太香

台積電16日除息2.75元 影響台股蒸發22.95點

台股震盪整理 法人：關注下週美聯準會升息動向

相關新聞

利息優於美債！美國存戶還有5%定存可投資

美國金融圈因矽谷銀行（SVB）危機，現正陷入2009年以來最大恐慌之中，投資人急於避險買進美國公債，公債利率因而直直落。...

巴菲特再增持西方石油 「小碎步加碼」讓持股增至23%

巴隆金融周刊（Barron's）報導，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）近來已再買進...

「禁令」將結束！彭博：中國所有國內企業可進口澳洲煤炭

彭博報導，中國將允許所有大陸國內企業進口澳洲煤炭，這意味著2020年底開始的澳煤「禁令」將就此結束。消息稱，中國海關和港...

日本2月貿易逆差自上月急縮 反映進口增速放緩

日本2月貿易逆差自前一個月出現的歷史新高大幅縮減，除已無農曆新年的影響之外，也反映進口成長減速，而出口仍有不錯的成長。

美要求Tiktok大陸母企售股 否則或面臨禁令

字節跳動旗下短視頻平台Tiktok發言人表示，美國海外投資委員會（CFIUS）要求TikTok的大陸擁有者出售股份，否則...

白宮傳要求TikTok：出售美國業務 不然等著被禁

知情人士透露，拜登政府要求短影音應用程式（App）TikTok母公司字節跳動，要賣出TikTok的美國業務，否則就等著被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦