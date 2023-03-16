外資3月加速撤離新興市場 賣超台股和南非債券最多

外資今年湧入新興市場在3月上半月出現逆轉，其中賣超台股和南非債券最甚，反映在銀行業壓力的不確定性之下，外資正加速避往安全資產。

國際金融協會(Institute of International Finance) 周三公布的數據顯示，外資這段期間從新興市場部位淨撤資約45億美元，其中自台股賣超28億美元，而從南非債市撤資17億美元。

今年在3月之前，外資大舉湧入新興市場，1月和2月分別淨投入660億美元和229億美元。

金融市場本月先是出現美國通膨頑強不退和升息的疑慮，上周又爆發美國矽谷銀行（SVB）銀行突然崩解所引發的焦慮，促使投資人湧向避險資產。

台股已從3月7日創下的2023年高峰回落3%，而南非債券利差攀升至399個基點，是五個多月來最大。

本月迄今，外資在南韓股市也賣超近10億美元，並從印尼、印度和匈牙利債市撤資逾4億美元。

外資在印度股市則買超20億美元，其中大部分是在3月2日一天之內流入的。