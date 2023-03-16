快訊

金門兵「投共」？海軍推測他下水24小時內做了什麼事

整理／普發現金6000元要來了！ 網址登記就能領、時程領取方式一次看

經典賽／波多黎各淘汰多明尼加慶祝卻樂極生悲 終結者受傷坐輪椅出場

利息優於美債！美國存戶還有5%定存可投資

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國目前還有銀行提供年息5%的定存產品。 路透
美國目前還有銀行提供年息5%的定存產品。 路透

美國金融圈因矽谷銀行（SVB）危機，現正陷入2009年以來最大恐慌之中，投資人急於避險買進美國公債，公債利率因而直直落。不過美國存款戶研究一下後會發現，現在其實還能找到年息5%以上的定存產品可以投資。

財經新聞網站MarketWatch說，通用汽車旗下金融服務事業盟友銀行（Ally Bank）這家網路銀行，就仍有年息5.25%的五年期定存可以選擇，不過必須經過經紀商的管道來投資，官網上並沒有顯示這個產品。與當前5年期公債利率只有3.7%相比，這項選擇很有競爭力。

KeyBank也有2年期、年息5%的定存單可以選擇；而2年期的公債利率目前在4.1%，僅僅一周內跌了一個百分點。Oklahoma State Bank一年期定存利率年息給到5.35%，也比同天期的公債整整高出近一個百分點。

這些定存單，只要投資金額在25萬美元以內，都受到聯邦存款保險公司（FDIC）的保障。

MarketWatch建議投資人心動的話，最好儘快行動，因為這些優利定存還會提供多久，是個問題。例如上星期，有銀行可以存十年期年息5.4%的定存，現在下架了。

公債利率還正在往下走，銀行界沒有能力無限支付豐厚利息，然而銀行當下又非常希望能盡可能吸收到更多存款，所以，他們有充分理由提供優利定存。

公債投資要注意的是，目前投資美國抗通膨公債（TIPS）會比投資一般公債好。衡量投資報酬與風險，2年期TIPS債券每年付息利率是通膨率加上1.8個百分點，除非由現在到2025年春天，平均通膨率小於2.3%，才會是投資一般公債比較划算。同理，五年期的TIPS每年付息為通膨率加1.5個百分點，現在到2028年如果通膨率在2.2%以上的話，投資TIPS報酬都勝過同天期一般公債。

通膨 美國 矽谷銀行

延伸閱讀

美國州長稱中國有個「2000年滅美計畫」 網民群嘲：美國都不到300歲

美國零售銷售 急速降溫

經典運彩／美國休兵後好整以暇 全明星級打線熱機完畢看好大分

美國矽谷銀行倒閉 鴻海：受影響約1億美元

相關新聞

外資3月加速撤離新興市場 賣超台股和南非債券最多

外資今年湧入新興市場在3月上半月出現逆轉，其中賣超台股和南非債券最甚，反映在銀行業壓力的不確定性之下，外資正加速避往安全...

利息優於美債！美國存戶還有5%定存可投資

美國金融圈因矽谷銀行（SVB）危機，現正陷入2009年以來最大恐慌之中，投資人急於避險買進美國公債，公債利率因而直直落。...

巴菲特再增持西方石油 「小碎步加碼」讓持股增至23%

巴隆金融周刊（Barron's）報導，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）近來已再買進...

「禁令」將結束！彭博：中國所有國內企業可進口澳洲煤炭

彭博報導，中國將允許所有大陸國內企業進口澳洲煤炭，這意味著2020年底開始的澳煤「禁令」將就此結束。消息稱，中國海關和港...

日本2月貿易逆差自上月急縮 反映進口增速放緩

日本2月貿易逆差自前一個月出現的歷史新高大幅縮減，除已無農曆新年的影響之外，也反映進口成長減速，而出口仍有不錯的成長。

美要求Tiktok大陸母企售股 否則或面臨禁令

字節跳動旗下短視頻平台Tiktok發言人表示，美國海外投資委員會（CFIUS）要求TikTok的大陸擁有者出售股份，否則...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦