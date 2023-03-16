「禁令」將結束！彭博：中國所有國內企業可進口澳洲煤炭

彭博報導，中國將允許所有大陸國內企業進口澳洲煤炭，這意味著2020年底開始的澳煤「禁令」將就此結束。消息稱，中國海關和港口已收到通知，准予放行澳煤進口。今年1月開始，四家中國企業已開始從澳洲進口煤炭。

近半年來，中澳關係逐漸改善，大陸商務部新聞發言人束玨婷2月16日指出，中澳互為重要經貿合作夥伴，雙方經濟結構高度互補，雙邊經貿合作互利共贏。當前兩國經貿關係正面臨重要視窗期，雙方應共同努力，為經貿合作注入更多積極因素。

彭博的報導指出，中國是全球最大的煤炭生產國也是最大消費國，2022年進口的煤炭達到2.9億噸。煤炭生產商科羅納多全球資源公司在上個月估計，2023年中國可能會從澳洲進口2000萬噸硬焦煤。

中國海關總署資料顯示，2023年前兩個月，中國已進口了6064.2萬噸煤及褐煤產品，累計比去年同期增長70.8%。不過，截至目前，中國海關總署尚未披露來自澳洲的相關煤炭資料。

作為全球能源出口大國，澳洲煤炭近年出口不佳。Kpler船舶追蹤資料顯示，2023年2月，澳洲煤炭出口量2415.85萬噸，為連續第二個月下降，環比下降10.03%，同比降7.90%。當月，澳洲向亞洲出口煤炭2040.00萬噸，環比下降10.81%，同比降5.48%。

過去的兩年多時間，澳洲一直希望中國恢復對澳洲煤炭的進口。在中澳關係降至低谷前，中國一直是澳洲最大的貨物和服務雙向貿易夥伴，占該國對外貿易的近三分之一。

彭博報導稱，中澳兩國關係的解凍對其他受影響的澳洲出口商來說，是一個可喜的進展，這些商品包括龍蝦、牛肉、大麥和葡萄酒。