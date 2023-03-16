白宮傳要求TikTok：出售美國業務 不然等著被禁

知情人士透露，拜登政府要求短影音應用程式（App）TikTok母公司字節跳動，要賣出TikTok的美國業務，否則就等著被禁止。

華爾街日報與英國金融時報（FT）都引述知情人士報導，美國外國投資委員會（CFIUS）最近已告知字節跳動，要分拆TikTok的美國持股。CFIUS是由美國財政部引領評估跨境交易的跨部門機構，有權建議字節跳動分拆業務，因為字節跳動已收購在美國大受歡迎的Misical.ly，後來併入TikTok。

TikTok的主管表示，字節跳動的60%股權是由全球投資人持有、20%由員工持有、20%由創辦人團隊持有，堅稱分拆無法實際化解國安疑慮，「如果目標是國家安全，分拆解決不了問題：改變所有權不會對數據流動或取得實施新的限制」，「化解國安憂慮的最佳之道，就是透明，由強勁的第三方監控、檢查及驗證美國用戶的數據和系統，這是我們已經在做的事」。

美國的下一步目前還不明朗，知情人士說可能需要好幾個月時間才會達成解決方案，若拜登政府要對TikTok採取行動，路途可能漫長且顛簸，TikTok可以主張任何強迫出售的行為，就形同禁令，因為北京政府不會允許出售TikTok及其演算法，也能主張此舉違反美國憲法第一修正案。

TikTok執行長周受資預定下周出席聯邦眾議院能源與商務委員會的聽證會，回應眾議員對於國安的問題。