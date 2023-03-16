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歐元重貶 歐洲央行升息預期降溫 日圓走升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
市場下修對歐洲央行本周升息的押注，推動歐元下跌。路透
市場下修對歐洲央行本周升息的押注，推動歐元下跌。路透

美元周三受避險買盤推動走升，瑞士信貸揭露財務報告的「缺陷」後股價暴跌，投資人再次擔心全球銀行的全面危機隱然待發。

美元指數升值1%至 104.646，歐元兌美元重貶1.4%，至1.0586美元。

市場下修對歐洲央行本周升息的押注，推動歐元下跌。同時，繼近期數家銀行倒閉後，市場也擴大對聯準會（Fed）今年會暫停升息並開始降息的押注。有關瑞士當局就如何穩定瑞信局勢舉行磋商的報導傳出後，美元升勢停歇。

瑞士信貸股價暴跌24.2%，此前其最大投資人以持股規模的監管問題為由，表示無法再增持股份。

美元兌瑞郎勁升1.6%，英鎊貶值0.7%，報1.2076美元。

日圓兌美元升值0.6%，至每133.42日圓。

WisdomTree固定收益策略主管Kevin Flanagan說：「有兩方面的原因：一是有大量資金流入高質量避險資產，二是重新消化升息預期。」

聯邦基金期貨大幅下跌，這種期貨反映銀行用於相互借貸的隔夜利率。12月合約從一周前的約5%跌至3.767%，暗示潛在降息時間為6月。

與利率預期同步變動的美國2年期債券殖利率下跌26.1個基點，至3.964%。芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，根據期貨定價，Fed下周政策會議上不升息的可能性為60.1%。

在銀行業動盪之際，歐洲貨幣市場也改變了對歐洲央行加息的押注。

市場目前認為，周四歐元區利率調升25個基點的可能性為60%。稍早，市場認為升息50個基點的可能性為90%。

「現在我們已經從美國銀行業問題轉向全球/歐洲銀行業問題，」路博邁投資組合經理Fredrik Repton表示，「市場總體上又開始先交易再發問。我預計這種情緒會持續下去，直到我們看到決策者做出更強有力的回應」。

瑞士 Fed 美國

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