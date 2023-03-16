全球金融動盪再起 瑞信陷財務風暴美歐股嚇跌

金融市場再掀動盪，財務狀況吃緊的瑞士信貸傳最大股東不再注資，股價狂洩逾三成，這使剛喘口氣的歐美銀行股再陷新一波風暴，瑞信股價15日應聲崩跌，一度狂瀉30.8%至1.55瑞郎，再寫歷史新低；歐美股市賣壓大增，美股道瓊指數早盤挫跌逾500點，英法德等歐洲主要股市跌逾2%。

近日美國矽谷銀行（SVB）引爆的地雷，讓市場猶如驚弓之鳥，瑞信股價探歷史低點後，歐美股皆受挫，美股VIX恐慌指數一度飆升20.3%至28.55，是本周以來第二次漲幅超過20%。DXY美元指數飆升1.2%，美國公債殖利率下挫，10年期殖利率大跌超過30基點，跌破3.4%，價格反向大漲。

末日博士羅比尼接受彭博電視專訪時說：「以某些標準來看，問題癥結在於瑞士信貸可能大到不能倒，卻也可能大到不能救」。意味若要救瑞信，可能也要承擔極大風險。

沙烏地國家銀行（SNB）去年底成為瑞士信貸（Credit Suisse）最大股東，但持股價值三個月內就縮水逾三分之一。如今SNB表明，排除向這家陷入困境的銀行提供更多財務援助的可能性，主要是加碼投資會遭遇額外的監管阻礙。

歐洲央行預定16日舉行利率決策會議，部分市場人士甚至預期，此事將影響ECB決策。

SNB董事長阿卡胡達里15日被彭博電視問及SNB是否願意進一步對瑞信注資時，他說：「答案是絕對不，理由很多，最簡單的理由是監管和法定因素。」他同日接受路透訪問時則表示，樂見瑞信的轉型計畫，且認為該銀行不須額外注資。

去年底SNB以14億瑞士法郎取得瑞信9.9%股份後，躍居瑞信最大股東。隨著瑞信股價走跌，這個部位在幾個月內縮水超過5億瑞郎。

阿卡胡達里先前屢次表示，SNB對瑞信的持股不想超過當前水準。他去年10月說，他喜歡瑞信新的管理階層和他們堅決執行整頓計畫的方式，但此刻要加碼買進就是「不可能」。

如今他說，「若我們持股超過10%，便遭遇全新的規定，無論是我們、瑞士，還是歐洲的監管機關實施。我可以再列舉五、六個理由，但一個理由便是碰到玻璃天花板。」

瑞信正進行整頓計畫，將分拆投銀部門，並把重心放在關鍵的財富管理事業。但在美國幾家地區性銀行倒閉後，市場對金融業的不安，讓這項計畫變更困難。

瑞信執行長柯納14日表示，瑞信的財務狀況良好，包含流動性覆蓋率達到約150%。而董事長雷曼15日駁斥瑞信將需政府援助的說法，稱瑞信不必談論這個話題。瑞信在一連串失策後，正尋求增強客戶、投資人、監管機關的信心。瑞信14日發布全年財報，坦承內部對於2021與2022年的「財務報告控管不彰」。