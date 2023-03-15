美股道瓊狂瀉500點！金融業震盪不止 瑞信再添利空

美股三大指數15日開盤大跌，道瓊工業指數跌約522點，在美國矽谷銀行（SVB）倒閉的餘波未平之際，大西洋彼岸的瑞士信貸（Credit Suisse）同日再傳重大利空，股價應聲崩跌近30%，再刷新低。

道瓊工業指數跌1.6%、標普500指數跌1.4%、那斯達克指數跌1.1%、費城半導體指數跌1.1%、台積電ADR跌約2.7%。

瑞信最大股東阿拉伯國家銀行（SNB）以監管問題為由，排除了向這家陷入困境的瑞士銀行提供更多財務援助的可能性。VIX恐慌指數則跳漲17.15%。

在美國經濟數據方面，商務部15日公布，2月零售銷售下滑0.4%，比1月的增加3.2%（修正後）明顯減緩，顯示消費者雖維持支出力道，但仍受到高通膨的衝擊。

美國勞工部統計局公布，2月生產者物價指數（PPI）月減0.1%，市場原估會上升0.3%，顯示物價壓力已減緩，但消費者仍面臨數十年來僅見的高通膨。