SVB倒閉連前CEO也看傻眼 考克斯：走錯這步鑄下大錯

有40年歷史的矽谷銀行（SVB）在短短兩天內倒閉引發大震撼，一度觸動全球銀行股重挫。許多投資人可能看得一霧水，就連曾任職SVB將近30年，其中十年擔任該行執行長的考克斯（Mr. Wilcox），看著這家令他引以為傲的銀行轟然垮台也是目瞪口呆。

在2001年至2011年期間掌舵的前SVB執行長考克斯投書華爾街日報（WSJ）說，SVB是他的「驕傲和喜悅」，但9日（上周四）看新聞得知SVB發行股票增資，股票卻乏人問津時，他「嚇一大跳」。

考克斯指出，SVB是「美國規模最大也最成功的銀行之一」，「我無法想像為什麼要售股，又為什麼投資人不願買」。隨後報導傳出，幾位創投業者鼓勵旗下的公司把存款從SVB領出，他就覺得大事不妙，顯然一波銀行擠兌潮正高漲。次日（10日）早晨，情勢明朗化，監管當局宣布接管。

考克斯表示，他花了一整天的時間，試著理解究竟發生何事。

SVB倒閉的前因&後果

數年前，美國創投市場景氣熱得冒泡，SVB的客戶把新近募集到的巨額現金存進該銀行，海量的存款使SVB存款水位在短短數年內升高到原先的四倍。同時，SVB無法把那麼多的資金放貸出去，但存款未動用仍須支付利息，那將壓縮報酬，於是SVB必須想辦法給存款找個停泊的去處。

就是這一步鑄下大錯：SVB並不是把過剩的資金統統投入低孶息的短期投資工具，反而決定把一大部分資金停泊在收益率較高的較長期證券。

然而，創投市況起了變化，變得不再那麼熱絡，創投業者旗下的公司需要領回一些存款。但那些錢已鎖在較長期證券，不巧的是，聯準會（Fed）已啟動一連串升息，觸動美債價格下挫，降低了SVB投資的價值。賣掉這些投資，意味會導致大約18億美元損失——不致造成癱瘓性的影響，卻升高投資人焦慮。SVB需要售股增資，再用籌措的現金因應儲戶提款，但該行9日宣布此事時，在創投圈引發一陣驚慌。

於是，擠兌潮愈演愈烈。銀行擠兌往往一發不可收拾，是無可逆轉的致命打擊。主管官員必須火速行動，他們確實這麼做了。美國聯邦存款保險公司（FDIC）10日關閉並接管SVB。也就是說，在SVB發布措詞不當的18億美元損失聲明後，從擠兌、關閉到被接管，一切都在24小時內發生。

SVB倒閉衝擊甚鉅

考克斯說，這起銀行倒閉案衝擊甚鉅：即使儲戶可全額領回存款，新創公司也可能死於信用緊俏；成千上萬名員工可能失業；社會大眾也許會對美國銀行業失去信心，終致對美國經濟喪失信心；此事件甚至可能挫傷美國科技領先優勢，乃至於美國的國際地位。

考克斯強調，釐清SVB崩潰的原因很重要。過去40年來，這家銀行一直支持科技公司，放款給新創公司助長創新。導致SVB崩垮的原因不是承作高風險貸款，而是因為「對如何處理過剩存款做出糟糕的決定」，終致悲劇收場。考克斯說，SVB千不該萬不該，把資金投入長期證券。

到12日（周日）時，已有300家創投業者聯名請願，表示歡迎SVB重返市場，且願意恢復與該行往來。考克斯說，基於科技業在經濟和政治上扮演重要地位，美國需要有人提供債務融資支持，一如SVB過去40年所做的一般。