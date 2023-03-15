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加大成本削減力度！蘋果推遲部分部門獎金發放、限製招聘

集微網／ 集微網

集微網消息，據知情人士透露，蘋果公司推遲了部分公司部門的獎金發放，並加大了成本削減力度，與矽谷同行一起試圖在不確定的時期簡化運營。

據彭博社報導，知情人士稱，蘋果公司這一轉變將減少公司部分員工發放獎金的頻率。此外，蘋果正在限制招聘更多職位，並在員工離職時留下更多職位空缺。

按照慣例，蘋果會根據不同的部門情況每年發放一到兩次獎金和升職機會，一年兩次以往會在4月和10月看到這種情況發生。但根據新計劃，所有部門將改為年度計劃，僅在10月份發放獎金。

據悉，蘋果的大多數部門，包括軟件工程和服務部門的獎金和晉升計劃已改為一年一次，但運營、企業零售和其他部門的員工仍按照即將取消的一年兩次的計劃執行。

該報道指出，蘋果員工仍將獲得全額獎金，只是一次性發放，而不是兩次發放。即便如此，這一變化可能會對員工造成打擊，尤其是因為蘋果在某些情況下沒有提前太多通知，蘋果員工們經常依靠這樣的獎金來制定個人預算。不過此舉還可能有助於留住那些在收到4月份獎金後可能打算離開公司的員工。

除了延遲發放獎金外，蘋果已經控制了差旅預算，現在更多的預算項目需要高級副總裁的批准，這是公司首席執行官和首席運營官之下的最高管理級別。蘋果還在全公司範圍內解雇了一些合同工。

（校對/王雲朗）

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