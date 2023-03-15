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韓國總統尹錫悅：日韓加強合作 可望提振全球半導體供應鏈

集微網／ 集微網

集微網消息，韓國總統尹錫悅認為，一項結束與日本不和的協議將為改善這兩個鄰國之間的商業關係開闢道路，這可能會提振全球半導體供應鏈，並穩定韓國與中國的經濟關係。

據彭博社報導，尹錫悅將從周四開始對東京進行為期兩天的訪問，期間將推動落實一項協議，即賠償在1910年至1945年日本殖民佔領朝鮮半島期間被迫在鑛山和工廠工作的朝鮮人。

尹錫悅表示，「作為世界貿易大國和製造業領頭羊的韓國和日本如果在技術上攜手合作，將產生巨大的協同效應。兩國加強經濟合作，將對促進全球供應鏈做出巨大貢獻。」

拜登政府對該協議表示歡迎。美國一直在尋求主要芯片製造商的幫助，以確保對中國依賴程度較低的供應鏈，同時全面限制先進半導體設備的銷售。該報道指出，尹錫悅將於下月在白宮會見拜登，預計會談的重點是美國10月份公佈的全面半導體設備出口管制。

（校對/王雲朗）

尹錫悅 半導體 日本

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