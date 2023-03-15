快訊

曾經風靡的「模擬城市」遊戲：人人都想當市長的都市擴張夢？

海軍接連掉槍 邱國正震怒：會辦很多人 「掉腦袋」沒有話講

星宇航空2月股價如坐雲霄飛車 高階主管賣出329張「公司不會干涉」

韓國2月ICT出口額同比連降8月 其中半導體出口年減41.5%

集微網／ 集微網

集微網消息，據韓聯社3月14日報道，韓國科學技術信息通信部14日發佈的統計數據顯示，2月韓國信息通信技術(ICT)出口額為128.2億美元，同比減少32%，自去年7月起連降8個月。

按品目來看，半導體出口同比減少41.5%，顯示器減少42.2%，電腦及周邊設備減少58.6%，手機出口減少5.5%，通信設備同比增加0.8%。其中，半導體存儲器出口減幅連續兩個月超過50%，系統芯片出口同比減少25.5%，有機發光二極管(OLED)和液晶顯示器(LCD)同比分減39.3%和43%。

按地區來看，面向中國(含香港，-39.4%)、越南(-31.7%)、美國(-20.7%)、歐盟(-23.5%)、日本(-4.8%)的出口均減少。隨著出口額的減少，ICT行業在整體出口中所佔的比重降至25.6%。

在進口方面，韓國2月ICT產品進口額為110億美元，相較去年同期減少3.6%，貿易順差為18.2億美元。

報導指出，盡管韓國目前仍在ICT領域保持貿易順差，相較去年2月的74.5億美元順差，下降幅度仍舊明顯。

據此前報導，韓國關稅廳（海關）周一公佈的數據顯示，因芯片出口依然疲軟，3月前10天出口同比下降16.2%，至158億美元。由於全球需求低迷，芯片出口在此期間暴跌41.2%，僅為22.6億美元。數據顯示，按品類看，半導體出口額同比下降41.2%。

半導體

延伸閱讀

經典賽／中華隊多年勁敵 韓國王牌左投金廣鉉退出國家隊

主攻一帶一路 魯進出口額再增

Nike與Tiffany聯名潮鞋已入手！朴敘俊果真是韓國演藝圈最強鞋頭無誤

全球最高！藥華藥罕病新藥獲義大利健保價約台幣24.7萬元

相關新聞

整理包／美銀行股賣壓趨緩 華府進入矽谷銀行善後模式

美國矽谷銀行（SVB）與Signature銀行倒閉風暴所引發的全球金融股賣壓暫時趨緩，美國當局也進入善後模式，包括聯準會...

兩位「大賣空」本尊不同調 他警告SVB暴露問題才剛開始

「大空頭」本尊投資人摩西（Danny Moses）表示，矽谷銀行（SVB）崩潰雖經美國政府介入得免災情擴大，但仍將加劇經...

三星證實將新蓋五座晶片廠 助南韓全力衝刺半導體

三星電子15日表示，將在南韓國內新蓋五座半導體廠，在2042年前投資約300兆韓元（2,300億美元）發展南韓政府形容為...

韓國總統尹錫悅：日韓加強合作 可望提振全球半導體供應鏈

集微網消息，韓國總統尹錫悅認為，一項結束與日本不和的協議將為改善這兩個鄰國之間的商業關係開闢道路，這可能會提振全球半導體供應鏈，並穩定韓國與中國的經濟關係。

日月光傳和Amkor競逐蘋果5G數據機晶片封裝訂單

蘋果（Apple）正在自行開發的5G數據機晶片的傳聞已久，如今有最新報導說，日月光投控（3711）和美商 Amkor 有...

加大成本削減力度！蘋果推遲部分部門獎金發放、限製招聘

集微網消息，據知情人士透露，蘋果公司推遲了部分公司部門的獎金發放，並加大了成本削減力度，與矽谷同行一起試圖在不確定的時期簡化運營。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦