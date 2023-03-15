韓國2月ICT出口額同比連降8月 其中半導體出口年減41.5%

集微網消息，據韓聯社3月14日報道，韓國科學技術信息通信部14日發佈的統計數據顯示，2月韓國信息通信技術(ICT)出口額為128.2億美元，同比減少32%，自去年7月起連降8個月。

按品目來看，半導體出口同比減少41.5%，顯示器減少42.2%，電腦及周邊設備減少58.6%，手機出口減少5.5%，通信設備同比增加0.8%。其中，半導體存儲器出口減幅連續兩個月超過50%，系統芯片出口同比減少25.5%，有機發光二極管(OLED)和液晶顯示器(LCD)同比分減39.3%和43%。

按地區來看，面向中國(含香港，-39.4%)、越南(-31.7%)、美國(-20.7%)、歐盟(-23.5%)、日本(-4.8%)的出口均減少。隨著出口額的減少，ICT行業在整體出口中所佔的比重降至25.6%。

在進口方面，韓國2月ICT產品進口額為110億美元，相較去年同期減少3.6%，貿易順差為18.2億美元。

報導指出，盡管韓國目前仍在ICT領域保持貿易順差，相較去年2月的74.5億美元順差，下降幅度仍舊明顯。

據此前報導，韓國關稅廳（海關）周一公佈的數據顯示，因芯片出口依然疲軟，3月前10天出口同比下降16.2%，至158億美元。由於全球需求低迷，芯片出口在此期間暴跌41.2%，僅為22.6億美元。數據顯示，按品類看，半導體出口額同比下降41.2%。