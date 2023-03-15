傳半導體製造商英飛朗考慮整體出售

集微網消息，一位知情人士稱，與華為競爭的美國電信行業半導體製造商英飛朗（Infinera Corp）正在探索出售。

據路透社報導，消息人士稱，英飛朗市值16億美元，該公司正在與投資銀行Centerview Partners合作，將在幾周內啓動銷售流程，但不確定英飛朗是否會達成任何交易。

英飛朗為固定線路和移動電信網絡生產光學半導體和網路設備。該公司股價在過去12個月內下跌了15%，幾乎是同行平均水平的兩倍，因為它正試圖從供應鏈瓶頸中恢復過來並提高利潤率。

由 Brookfield Asset Management Ltd （BAM.TO）控製的信貸投資公司橡樹資本（Oaktree Capital）於2018年以4.3億美元的現金和股票將其設備製造商Coriant出售給了英飛朗，目前在英飛朗的董事會中佔有一席之地。

英飛朗沒有回應置評請求，橡樹資本發言人拒絕置評。

（校對/李梅）