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歐盟反壟斷監管機構 推遲博通收購VMware交易判定時間

集微網／ 集微網

集微網消息，據路透社報導，歐盟委員會表示，歐盟反壟斷監管機構已將其對美國芯片製造商博通以610億美元收購雲計算公司VMware的決定延長兩周至6月21日。

歐盟競爭監管機構表示，延期是與博通達成的，博通正在尋求多元化進入企業軟件領域。

歐盟委員會於去年12月展開調查，稱該交易將允許博通限制與VMware軟件互操作的某些硬件組件的市場競爭。此前有消息稱，歐盟反壟斷機構將於6月7日決定該交易，目前該時間延長兩周。

知情人士稱，預計歐盟委員會將在未來幾周內就擬議交易的潛在反競爭影響向博通發出警告。

目前，博通對VMware的的收購已在巴西、南非和加拿大獲得批准，且正在接受美國、歐洲以及自英國監管機構的審查。

去年5月份，博通斥資610億美元收購VMware，跨足軟件業，博通CEO陳福陽（Hock Tan）表示，收購案涵蓋三大主題，分別是多雲（Multi-Cloud）、雲端原生軟件開發以及定價，未來VMware的加入將能提供一套軟硬件解決方案，滿足企業雲端需求。

（校對/王雲朗）

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