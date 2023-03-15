亡羊補牢！連倒兩家銀行後 Fed考慮緊縮中型銀行規定

在兩家銀行崩潰後，聯準會（Fed）正重新考慮數項與中型銀行相關的規定，可能會把目前只適用於最大型華爾街銀行的限制措施擴大至涵蓋中型銀行。

華爾街日報報導，知悉美國監管機構最新想法的消息人士表示，當局正評估更嚴格的資金與流動性要求，以及加強「壓力測試」以便評估銀行是否有能力安度假設衰退的環境。

這些規定可能針對資產規模1,000億美元至2,500億美元的銀行，這些金融機構目前無須符合一些最嚴格規定。約20多家銀行落入上述範圍，例如五三銀行（Fifth Third Bancorp）與地區金融公司（Regions Financial Corp.）。

Fed、財政部和聯邦存款保險公司（FDIC）12日晚間為銀行提供緊急協助措施，並表示在矽谷銀行（SVB）和 Signature Bank倒閉後，儲戶將完好無損，藉此平息矽谷銀行上周倒閉後，儲戶對儲蓄超出受保上限的憂心。

在上一回金融危機發生後，Fed和其他銀行監管機構對銀行實施了許多新規定。議員在2018年藉由提高門檻的方式來取消一些限制，以便讓最嚴格的標準適用於資產超過2,500億美元的公司。如今，當局考量藉由降低門檻，撤回上述取消限制的調整。

Fed在金融監理業務副主席巴爾（Michael Barr）的帶領下已評估一些法規。上周的銀行危機導致官員重新檢討評估的部分，並重新聚焦於規模較小的機構。

巴爾過去就曾警告，整個金融體系可能在匯集風險，包括來自各種規模和類型的金融機構。他2018年在美國銀行家雜誌意見專欄撰文說：「這些規則不代表只適用於少數具有系統重要性的公司。只聚焦最大幾家金融公司，而忽視系統中其他地方的風險，實在有違總體審慎監管。」

預料Fed在接下來幾個月將體出改革，可能要求更多銀行公布他們的監管資本中一些證券的未實現損益。此舉將影響他們的最低資本比率，這是銀行體質穩健度的一項關鍵指標。

雖然銀行定期借入短期貸款以提供長期貸款，但SVB把其資產負債表集中在長期資產上。在Fed展開升息行動前，該銀行實際上是在最糟糕的可能時間內達到收益來強化資產負債表。這使得該銀行處在未實現虧損的狀態下，也因此更容易受客戶擠兌衝擊。

監管機構也準備進行調整，要提高區域性銀行在危機時期的財務緩衝。Fed和FDIC在去年10月提出的計畫將要求資產規模超過2,500億美元的企業籌措長債，以便在無力償債時能協助吸收損失。監管機構現在考慮提議讓這項措施適用於低於門檻的銀行。