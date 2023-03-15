快訊

311震災的返鄉故事：立志種滿山櫻花樹下福島阿伯

失聯二膽上兵恐遭通緝 陳父籲子面對：回來一定打斷他腿

遭俄蘇愷-27戰機撞擊…美軍MQ-9無人機墜毀黑海 白宮譴責魯莽

台積電ADR隨費半上漲1.8% 較台北溢價拉大為7.1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二上漲1.8%，收在89.29美元，連二日上漲，較台北交易溢價7.1%。費城半導體指數同日大漲3%。

美國股市周二反彈，地區銀行股率銀行股大漲，美國公債殖利率也上揚，有些投資人預料，金融業動盪可能不會擴散，可讓聯準會（Fed）專注於解決通膨問題。

道瓊工業指數大漲336.26點，漲幅1.1%，收在32,155.4點；標普500指數上漲64.8點，漲幅1.7%，收在3,920.56點；那斯達克綜合指數上漲239.31點，漲幅2.1%，收在11,428.15點。

台灣加權股價指數周二下挫200.07點收在15,360.42點，台積電漲1.1%收在510元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 114.35 2.05 107.00 6.87

中華電 CHT 118.87 +0.21 117.50 1.17

台積電 TSM 545.99 +1.77 510.00 7.06

聯電 UMC 51.55 +0.36 50.70 1.67

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 美國

延伸閱讀

外資點將台積電、聯發科

美前國安顧問：美寧摧毀台灣台積電工廠 不容落入中共之手

消息人士爆台積電美國廠建設被推遲 不太可能2024年全面投產

待台積電「每天準時下班」！他因1理由想轉調 前輩狂搖頭

相關新聞

銀行跌深反彈 道指止連五跌

美股上漲，因投資人看好矽谷銀行和Signature銀行關閉所蔓延的風險得以控制。

歐盟圍堵大陸 管制海外投資

歐盟正研擬就歐洲企業在海外投資製造業訂定辦法，目的是要繼美國之後，限制中國大陸和其他競爭對手從西方國家取得尖端技術的能力...

福斯砸大錢 強碰特斯拉

福斯汽車14日公布五年1,800億歐元（1,930億美元）支出計畫，其中約三分之二的資金（約1,350億美元）將投入電動...

430億美元 輝瑞收購癌藥廠

輝瑞（Pfizer）將以430億美元收購癌症藥物製造商Seagen，為今年最大手筆併購案，顯示輝瑞積極布局「後新冠時代」...

美2月核心CPI超預期 市場估聯準會可能小幅升息

美國二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率降至百分之六，雖符合市場預期，但核心ＣＰＩ月增幅超過預期，儘管銀行業陷入動盪，市場...

SVB效應 全球金融業大失血

美國矽谷銀行（ＳＶＢ）倒閉風暴引發全球金融市場的蝴蝶效應，全球金融業者市值已累計蒸發四六五○億美元，亞股今年來漲幅全數回...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦