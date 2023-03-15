台積電ADR隨費半上漲1.8% 較台北溢價拉大為7.1%
台積電ADR周二上漲1.8%，收在89.29美元，連二日上漲，較台北交易溢價7.1%。費城半導體指數同日大漲3%。
美國股市周二反彈，地區銀行股率銀行股大漲，美國公債殖利率也上揚，有些投資人預料，金融業動盪可能不會擴散，可讓聯準會（Fed）專注於解決通膨問題。
道瓊工業指數大漲336.26點，漲幅1.1%，收在32,155.4點；標普500指數上漲64.8點，漲幅1.7%，收在3,920.56點；那斯達克綜合指數上漲239.31點，漲幅2.1%，收在11,428.15點。
台灣加權股價指數周二下挫200.07點收在15,360.42點，台積電漲1.1%收在510元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 114.35 2.05 107.00 6.87
中華電 CHT 118.87 +0.21 117.50 1.17
台積電 TSM 545.99 +1.77 510.00 7.06
聯電 UMC 51.55 +0.36 50.70 1.67
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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