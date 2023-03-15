SVB效應 全球金融業大失血

美國矽谷銀行（ＳＶＢ）倒閉風暴引發全球金融市場的蝴蝶效應，全球金融業者市值已累計蒸發四六五○億美元，亞股今年來漲幅全數回吐；此外，各國央行也被迫進入救火模式，投資人已在押注各國央行可能放緩或扭轉激進的升息路徑，經濟學家並預測美國聯準會下周只能在停止升息或升息一碼之間抉擇。

台北股市昨也受波及，收盤下跌兩百點，指數收在一萬五三六○點，失守一萬五千四百點關卡。金管會銀行局官員出面信心喊話，表示近期美國幾家銀行倒閉的個案，都是牽涉到銀行的韌性，就國內銀行來看，可以觀察到國銀的韌性是足夠的。

此外，金管會統計，國銀、證券、期貨業針對矽谷銀行等美國四家出狀況的銀行，皆無曝險金額；保險業則在矽谷銀行有買固定收益，曝險台幣一點五億元、在第一共和銀行也有買固定收益台幣四千兩百萬元。投信基金方面，截至二月底在這四家美國銀行的曝險金額約二點一六億元。

矽谷銀行出狀況，亞洲銀行股昨天盤中繼續重挫，ＭＳＣＩ世界金融指數與ＭＳＣＩ新興市場金融指數市值十日以來已累計減少約四六五○億美元，ＭＳＣＩ亞太指數盤中跌進百分之二。ＳＭＢＣ日興證券的全球金融策略師村木正雄表示，利率上升導致ＳＶＢ出現虧損，引發其他銀行也有類似問題的疑慮。

投資人開始降低對全球高峰利率預期，美國兩年期公債殖利率十三日一度跌破百分之三點九九，為去年十月以來最低，十四日雖回升到百分之四點一五四，但比聯準會的聯邦資金利率區間下限百分之四點五還低，暗示高峰利率已近。同時，美國金融體系的資金壓力已增至二○二○年三月新冠疫情爆發以來最高，給了聯準會下周暫停升息的理由。

經濟學家指出，聯準會下周只能在零碼和一碼間抉擇，若不以穩定為優先，將種下金融動盪與衰退禍根。市場預期主要央行將放緩升息，預期心理帶動加密貨幣走勢，Coindesk報價顯示，比特幣十四日盤中漲百分之八點五，報二萬四四二七點六四美元，乙太幣上漲百分之四點三，至一六八二點八七美元。

分析師指出，美政府介入以避免擠兌風險，市場也重新評估聯準會升息路徑，導致美債殖利率重挫，有利加密貨幣。投資人也希望買更廣泛的資產規避停滯性通膨風險，包括比特幣、乙太幣。