美2月核心CPI超預期 市場估聯準會可能小幅升息

美國二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率降至百分之六，雖符合市場預期，但核心ＣＰＩ月增幅超過預期，儘管銀行業陷入動盪，市場預測聯準會仍可能在下周決策會議再度小幅升息。

勞工部十四日發布報告，美國二月整體ＣＰＩ年增率百分之六，和上月相比漲幅為百分之○點四，分別低於一月的百分之六點四及百分之○點五，也符合市場預期。但不計食品與能源價格的核心ＣＰＩ年增百分之五點五，符合預期，但月比增加百分之○點五，高於經濟學家預估的百分之○點四。經濟學家認為，核心ＣＰＩ指數比整體ＣＰＩ指數更能反映潛在的通膨形勢。

今年年初穩定的通膨以及強勁的勞動力市場和改善消費者支出的跡象，使聯準會有可能在三月廿一至廿二日的會議上將基準利率上調兩碼（○點五個百分點）。然而，由於近日爆發矽谷銀行和其他金融機構的倒閉，這種盤算變得複雜了。

在二月ＣＰＩ發布之前，市場普遍預期聯準會將把基準的聯邦資金利率再往上調一碼（○點二五個百分點），而二月通膨報告出爐後，更增強了這種可能性，交易員現在預期美聯準會將利率提高一碼的機率約為百分之八十五。

LPL Financial首席美國經濟學家羅區表示：「即使在當前銀行業恐慌的情況下，聯準會仍會將物價穩定置於成長之上，並可能在即將舉行的會議上升息百分之○點二五。」

美國銀行首席美國經濟學家加彭（Michael Gapen）表示，「聯準會仍有更多工作要做」，以使通膨率回到接近百分之二的目標，「如果聯準會成功控制了近期的市場波動並撐住傳統銀行業，那麼應能繼續漸進升息，直到貨幣政策具有足夠的限制性」。

聯準會在過去一年積極調高利率，以冷卻需求和對抗通膨。 近來因利率大幅上升導致規模一一○○億美元的Signature Bank和二○九○億美元的矽谷銀行倒閉，如果危機在金融體系中進一步蔓延，可能會使央行今年升息的路徑複雜化。