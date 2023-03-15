美債曝險大 日銀行股重摔
矽谷銀行（SVB）倒閉風暴不僅拖累美國地區銀行股價13日全面崩跌，震波昨（14）日繼續擴散，全球金融業者市值已累計蒸發4,650億美元，亞股今年來漲幅全數回吐，隨投資人將目光轉向重押美債的日本銀行業者，日本銀行股也重挫。
美國總統拜登13日想安撫投資人信心的努力，顯然未奏效，美國地區銀行股價依然暴跌，第一共和銀行（First Republic）與多家地區銀行還因跌勢太猛，多次被暫停交易，第一共和銀行盤中重挫75%，收跌62%，「恐慌指數」VIX一度升破30，為去年10月來首見。
同時，美國「大到不能倒」銀行吸收的存款暴增。英國金融時報（FT）分析，市場狂倒地區銀行股票，是個麻煩訊號，顯示投資人對監管當局信心不足。信評業者穆迪（Moody's）已把第一共和等六家美國金融機構列入降評觀察名單。
亞洲銀行股14日盤中繼續重挫，MSCI世界金融指數與MSCI新興市場金融指數市值10日以來累計減少約4,650億美元，MSCI亞太指數盤中跌近2%。
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