桑默斯：下周升1碼 合理

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國矽谷銀行（SVB）倒閉促使市場重新評估聯準會（Fed）下周升息展望，美國前財長桑默斯、「新債券天王」岡雷克及貝萊德都認為，Fed下周仍可能升息1碼，品浩（PIMCO）與巴克萊預估可能暫停升息，野村預測下周會降息且停止縮減資產負債表。

Fed將於21至22日舉行決策會議，桑默斯14日表示，儘管面臨金融風險，他的判斷是「如果Fed不繼續專注遏制通膨目標，將是嚴重錯誤」，「我的猜測仍是，Fed下周會議升息1碼屬合適，儘管情勢總會有變化」。

他被問及是否應排除可能升息2碼時表示，他「現在不會放棄考慮任何東西」，重點是2月通膨報告及未來一周金融市場發展。

岡雷克認為，Fed下周將升息1碼，但可能是今年最後一次升息，雖然他也坦承以市場價格反映情勢而言，機率就像「擲硬幣」。貝萊德也說，Fed須要繼續升息抑制通膨，因此下周會升息1碼。

另一方面，品浩投資長伊凡辛指出，由於金融體系需要時間調整，Fed最快可能本月暫停升息。巴克萊也從風險管理角度出發，預估會按兵不動。

野村證券預測，「為因應金融穩定風險」，Fed下周將降息1碼並停止量化緊縮，「Fed可能透過擴大合格擔保品範圍，或讓更廣泛借款人使用緊急放款機制，創建一種新的放款工具」。

升息 Fed 通膨

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