矽谷銀事件 Fed自我調查

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

在矽谷銀行（SVB）倒閉引發各界強烈批評當局監管不力後，美聯準會Fed）13日宣布展開內部調查，檢視對該銀行的審查情況。

Fed主席鮑爾聲明指出，基於SVB倒閉引發一波對銀行體系的擔憂，因此要求對此展開「徹底、透明和迅速的審查」。這次行動由Fed金融監理業務副主席巴爾（Michael Barr）主導，結果將在5月1日前公開。巴爾表示：「我們必須保持謙遜，對如何監管和規範這家公司，該從這次經歷中汲取的教訓，進行仔細和徹底審查。」

經審查後，Fed可能修改政策。目前政策制定者正努力研究，需要做出哪些改變來防止未來發生銀行擠兌。

當前政策下，資產超過1,000億美元的銀行由Fed直接監管，實際日常監管工作由Fed各地區銀行監管人員進行，負責監管SVB的是舊金山聯邦準備銀行。

消息人士透露，拜登政府官員正在調查加州當局和舊金山聯準銀行的監管品質，華盛頓的監管機構也在評估，隨著Fed從去年啟動升息，SVB和同樣也在近期倒閉的Signature Bank，是否進行必要的壓力測試。

Fed 舊金山 聯準會

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