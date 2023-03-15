市場押Fed下周升息1碼

美國2月消費者物價指數（CPI）年增率降至6.0%，符合市場預期，但核心CPI月增幅超過預期，儘管銀行業陷入動盪，市場預期聯準會（Fed）下周會議升息1碼的機率達90％。

市場現在預期，聯準會將在下周會議升息1碼（0.25個百分點），5月還會續升1碼。聯邦基金期貨價格也顯示，Fed在3月21、22日會議升息1碼的機率達90%，按兵不動的機率為10%。另外，從目前利率期貨合約的價格看來，Fed最快會在6月啟動降息，預料年底利率將低於現在4.50%-4.75%的水準。

美股14日早盤應聲上揚，在銀行類股反彈帶動下，道瓊工業指數大漲大漲356點或1.12%、標普500指數勁1.57%、那斯達克指數走高1.78%。

勞工部14日發布的報告指出，美國2月整體CPI年比上升6%，月比則漲0.4%，分別低於1月的6.4%及0.5%，均符合市場預期。不計食品與能源價格的核心CPI年增5.5%，符合預期，但月比增加0.5%，高於經濟學家預估的0.4%。經濟學家認為，核心CPI指數比整體CPI指數更能反映潛在的通膨形勢。

今年年初穩定的通膨、強勁的勞動力市場，以及消費者支出改善的跡象，使聯準會有可能在3月21至22日的會議上將基準利率上調2碼（0.5個百分點）。然而，由於過去幾天矽谷銀行和其他金融機構的倒閉，使這種盤算變得複雜了。聯準會在過去一年積極調高利率以冷卻需求和對抗通膨，致使近來利率大幅上升，導致規模2,090億美元的矽谷銀行和1,100億美元的Signature Bank相繼倒閉，如果危機在金融體系中進一步蔓延，可能會使聯準會今年升息的路徑更加複雜化。

LPL Financial首席美國經濟學家羅區表示：「即使在當前銀行業恐慌的情況下，聯準會仍會將物價穩定置於成長之上，並可能在即將舉行的會議上升息0.25%。」Edward Jones投資策略師庫爾卡法斯指出：「CPI報告顯示，我們持續看到通膨放緩，但是速度不如期望。」