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大摩：美股一漲就賣掉

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

華爾街知名空頭、摩根士丹利策略師威爾森（Michael Wilson）建議投資人，一旦美股因為政府推出的銀行支持措施而出現漲勢，無論如何都要趕快賣掉。Evercore ISI資深董事總經理伊曼紐（Julian Emanuel）也警告，美股可能再探去年10月低點。

曾正確預測美股去年下跌和10月反彈的威爾森周一發表研究報告說：「我們建議抓住政府支持措施帶來的機會賣股，至少等到熊市創下新低。」

他指出，聯準會收緊貨幣政策，可能對經濟成長造成負面影響。威爾森表示，除非銀行上調存款利率，否則儲戶將持續從傳統銀行撤資，將資金投入高收益證券市場，這反過來會導致銀行利潤下降，可能減少放貸，而銀行信貸供應收緊會對小型股造成更大壓力。彭博資訊引述知情人士報導，最近幾天，擔心小型銀行危機蔓延的儲戶已先轉移存款。

另外，Evercore ISI的伊曼紐表示：「銀行體系出現壓力，顯示不確定性極高。近來2年期美國公債殖利率急跌，是史上最快降速之一，只有1987年能匹敵。」

伊曼紐暗示還有更多問題隱而未現，尤其如果聯準會繼續升息的話。

他說，「如果我們看到的是緊縮效果的第一槍，美國將陷入衰退」。他預測經濟溫和衰退，美股重返去年10月低點。

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